Уралвагонзавод переведет до половины мощностей на выпуск платформ для контейнерных перевозок

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») переведет до 50% мощностей по производству вагонов на выпуск платформ для конвейерных перевозок, пишет РБК со ссылкой на советника генерального директора УВЗ Бориса Мягкова. Такое решение было принято из-за мирового тренда на контейнерные перевозки и перепроизводство полувагонов в России.

По словам господина Мягкова, концерн планирует начать наращивать объемы производства фитинговых платформ в конце 2021 года и увеличит их в ближайшие годы до 5-6 тыс. штук. Сейчас УВЗ производит лишь «считанные единицы» платформ, отметил он.

Несмотря на то что концерн считает, что полувагоны будут востребованы всегда, потребность в них прогнозируется ниже текущего производства. Господин Мягков добавил, что сейчас мощности завода рассчитаны на выпуск 12,5 тыс. штук ежегодно, но только 6-8 тыс. их них концерт сможет продать «при любом рынке» из-за неизбежных замен вагонов старых поколений на новые.

По данным издания, сейчас в портфеле компании находятся семь моделей платформ. Для запуска производства одной из них в объеме 500 штук в год потребуется 50 млн руб. Как рассказал изданию Борис Мягков, перевозки грузов в контейнерах уже значительно перевесили перевозки в полувагонах. «Даже уголь сейчас хотят перевозить в контейнерах, поэтому мы видим перспективы роста спроса на платформы от российских операторов в ближайшие годы»,— сказал он.

Напомним, в июле 2020 года сообщалось, что концерн рассматривает возможность введения неполной рабочей недели из-за недозагрузки гражданского направления. Это произошло по причине снижения спроса на новые вагоны из-за профицита, возникшего на сети РЖД. Как пишет РБК, сейчас УВЗ обеспечен заказами на 15 тыс. вагонов, что на 43% больше, чем в предыдущем году.

Михаил Мананников