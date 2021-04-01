Роскомнадзор потребовал удалить рекламу вакансий наркокурьеров в Instagram

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием удалить в Instagram рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров.

«Данная реклама, размещенная в разделе "Stories", содержит контент, популяризирующий и мотивирующий пользователей на участие в противоправной деятельности, которая запрещена на территории РФ, равно как и распространение подобного рода информации»,— говорится в сообщении ведомства.

Роскомнадзор также потребовал от компании провести проверку модерации и премодерации размещаемого в соцсети контента. О результатах проверки Facebook должен будет в ближайшее время проинформировать ведомство.