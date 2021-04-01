Правительство одобрило единый налоговый платеж для бизнеса

Правительство России одобрило поправки Минфина, распространяющие на юридические лица и ИП механизм единого налогового платежа (ЕНП). Он позволит одним поручением оплатить недоимки, налоги, совершить авансовые платежи и погасить задолженности. По заявлению пресс-службы министерства, в случае принятия поправок ЕНП для бизнеса будет действовать с 1 января 2022 года.

«Правительство упрощает порядок уплаты налогов, сборов и страховых взносов для бизнеса. Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям станет доступен единый налоговый платеж»,— сказал премьер-министр Михаил Мишустин во время заседание кабмина (цитата по ТАСС). Минфин уточнил, что действующий механизм оплаты по кодам бюджетной классификации будет сохранен.

Механизм ЕНП для граждан был введен в 2019 году, с 2020 года добавилась возможность уплачивать через него налог на доходы физических лиц (НДФЛ). ЕНП позволяет уплачивать налоги без уточнения вида и срока платежа.

О поправках Минфина — в материале “Ъ” «Деньги вперед».