Правительство Петербурга готовит реформу органов опеки

Полномочия органов опеки и попечительства будут переданы от муниципальных властей Петербурга администрации города. «Дорожную карту» соответствующих мероприятий планируется утвердить до конца апреля текущего года.

Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Первое заседание рабочей группы, разрабатывающей нормативную базу реформы, состоялось 31 марта. Как заявил вице-губернатор Олег Эргашев, новая модель управления сферой опеки и попечительства «позволит повысить эффективность функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей, проживающих в детских домах-интернатах, а также детей, помещенных под надзор». Отмечается, что реформа готовится в рамках реализации поручений президента РФ Владимира Путина.

О новом порядке контроля Смольным финансов петербургских муниципалитетов — в материале “Ъ-СПб” "Смольный оценил скрытность муниципалитетов"