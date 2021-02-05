Смольный оценил скрытность муниципалитетов в пять процентов от их бюджета

Администрация Петербурга разработала порядок контроля финансов городских муниципалитетов. Речь идет о мониторинге распределяемых 2,5 млрд рублей. Ранее Смольный не оценивал качество управления местными бюджетами. Согласно проекту документа, муниципалитеты, нарушившие условия соглашения с комитетом финансов или отказавшиеся от него, потеряют от 0,5% до 5% от общего объема дотаций из казны.

На портале антикоррупционной экспертизы администрации Петербурга и комитета финансов опубликован проект постановления городского правительства о соглашениях по оздоровлению муниципальных бюджетов, следует из размещенных вчера документов. О том, что Смольный намерен контролировать траты муниципальных образований, заявили ранее, а теперь стали известны условия взаимодействия между органами власти.

У муниципалитетов есть три вида полномочий: опека и попечительство, право составлять административные протоколы, а также санитарная уборка и очистка территорий. «На эти цели деньги выделяют из бюджета города. Но ранее не было системы оценки качества исполнения полномочий»,— сообщали в начале недели в Смольном.

В 2021 году общий объем субвенций муниципальным образованиям для исполнения ими госполномочий составляет 2,5 млрд рублей, уточняли в городской администрации.

Согласно порядку, размещенному в проекте постановления, соглашение между комитетом и каждым из муниципалитетов заключается на год. Последний берет на себя обязательства по предоставлению бюджетного плана на следующий финансовый год и его опубликованию, а также ряд других: например, погашение просроченной кредиторской задолженности в рамках действия соглашения, непревышение расходов по обязательствам над бюджетными средствами, соблюдение лимита по размеру дефицита, а также предельного объема муниципальных заимствований, долга и расходов по его обслуживанию.

Заключить соглашения необходимо в десятидневный срок с момента поступления типового договора от комитета. Если срок будет нарушен, то дотации будут сокращены на 0,1% от общего объема межбюджетных трансфертов, а если обязательства не будут соблюдены, то штраф составит от 0,5 до 1%. В то же время за отказ от заключения соглашения ассигнования сократят на 5%.

В Петербурге 111 муниципальных образований. По подсчетам “Ъ”, в среднем бюджет муниципалитета составляет 70–80 млн рублей. Согласно проекту документа, местные администрации муниципальных образований должны предоставить в комитет финансовый отчет до 1 марта, а проверку ведомство осуществит до 1 июня.

Яна Войцеховская, Олег Дилимбетов