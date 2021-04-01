Прокуратура в Уфе утвердила обвинение директору, задолжавшему зарплату

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Звезда» Дмитрия Баглаева. Он обвиняется в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК), неисполнении решения суда или иного судебного акта (ч. 2 ст. 315 УК) и неправомерных действиях при банкротстве (ч. 1 ст. 195 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с июля 2018 по май 2019 года Дмитрий Баглаев, задолжал 182 работникам около 25,2 млн руб. При этом на счетах компании в тот период было более 138 млн руб. Кроме того, директор не исполнил решение суда о погашении 13 млн руб. долга перед ООО «Уралспецэнергоремонт-инжиниринг», а также скрывал сведения об имуществе «Звезды» от налоговой службы, договариваясь с партнерами о переводах платежей за выполненные работы на счета других контрагентов.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Звезда» зарегистрировано в 2012 году. Владелец — Рашит Минибаев. В настоящий момент предприятие признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство.

Анна Соколова