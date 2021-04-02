Мэнни Пакьяо потянулся за легендами

Тенденцию возвращения на ринг выдающихся ветеранов бокса может продолжить один из величайших бойцов всех времен филиппинец Мэнни Пакьяо. 42-летний ветеран, чей последний бой датируется летом 2019 года, собирается встретиться с американским полусредневесом Теренсом Кроуфордом, занимающим первое место в некоторых рейтингах лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, который пока не терпел поражений в профессиональной карьере.

О том, что переговоры между представителями Мэнни Пакьяо и Теренса Кроуфорда «достаточно близки» к успешному завершению, сообщили The Athletic и ESPN. По данным последнего, уже согласованы дата и место проведения поединка: он состоится 5 июня в Абу-Даби.

Речь идет об очень заметном событии. Мэнни Пакьяо входит в число величайших боксеров в истории. Он является обладателем уникального достижения. Филиппинец завоевал чемпионские звания в восьми весовых категориях. Его популярность в свое время была колоссальной. А бой Пакьяо в 2015 году с не менее знаменитым Флойдом Мейуэзером до сих пор удерживает рекорд по размеру общей выручки: он принес участникам и организаторам около $600 млн.

Правда, Пакьяо уже 42 года, и были сильные сомнения насчет того, что он вообще продолжит выступления. Свой предыдущий бой филиппинец провел летом 2019 года. Тогда в поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе (до 66,7 кг) он одолел сильного американца Кита Турмана. К тому моменту сенатор Пакьяо уже давно активно занимался политической карьерой на родине, возглавляя одну из партий.

А после выигрыша у Турмана, казалось, он окончательно сделал выбор в пользу политики и общественной деятельности.

Его соперник на самом деле не менее примечательный персонаж. Теренс Кроуфорд владеет поясом Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе, но гораздо объективнее о его статусе рассказывают другие факты.

Боксер Теренс Кроуфорд Фото: Michael Spomer / CSM via ZUMA Wire / ТАСС

Теренс Кроуфорд конкурирует с Саулем Альваресом в борьбе за звание просто лучшего вне зависимости от весовой категории бойца. В некоторых авторитетных классификациях на верхней строчке находится мексиканец, в некоторых, таких как рейтинг ESPN,— американец. А послужной список Кроуфорда производит невероятное впечатление. В профессионалах он провел 37 боев и все выиграл, восемь тех, что предшествовали началу переговоров по поводу матча с Пакьяо,— досрочно. Причем уничтожал Кроуфорд и довольно мощных оппонентов, таких как Джефф Хорн, Амир Хан, Келл Брук.

Если этот поединок будет организован, он впишется в появившуюся неожиданную тенденцию.

Она заключается в возвращении в спорт знаменитых ветеранов бокса, вроде бы ушедших на пенсию.

Еще в конце прошлого года друг с другом встретились Майк Тайсон и Рой Джонс. А недавно Тайсон объявил о том, что вскоре будет драться против другой американской легенды супертяжелого веса — давным-давно не участвовавшего в боях и уже отпраздновавшего 50-летие Эвандера Холифилда.

Примеру Майка Тайсона последовал его соотечественник, выдающийся средневес Оскар Де Ла Хойя. На прошлой неделе он заявил, что 3 июля проведет бой, не назвав, правда, имя своего противника. Де Ла Хойе 48 лет, а не выступал он с 2008 года. Соперником американца в его последнем поединке был именно находившийся тогда на пике Мэнни Пакьяо, который одержал победу.

Алексей Доспехов