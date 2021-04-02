Мэнни Пакьяо потянулся за легендами

Тенденцию возвращения на ринг выдающихся ветеранов бокса может продолжить один из величайших бойцов всех времен филиппинец Мэнни Пакьяо. 42-летний ветеран, чей последний бой датируется летом 2019 года, собирается встретиться с американским полусредневесом Теренсом Кроуфордом, занимающим первое место в некоторых рейтингах лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, который пока не терпел поражений в профессиональной карьере.
О том, что переговоры между представителями Мэнни Пакьяо и Теренса Кроуфорда «достаточно близки» к успешному завершению, сообщили The Athletic и ESPN. По данным последнего, уже согласованы дата и место проведения поединка: он состоится 5 июня в Абу-Даби.
Речь идет об очень заметном событии. Мэнни Пакьяо входит в число величайших боксеров в истории. Он является обладателем уникального достижения. Филиппинец завоевал чемпионские звания в восьми весовых категориях. Его популярность в свое время была колоссальной. А бой Пакьяо в 2015 году с не менее знаменитым Флойдом Мейуэзером до сих пор удерживает рекорд по размеру общей выручки: он принес участникам и организаторам около $600 млн.
Правда, Пакьяо уже 42 года, и были сильные сомнения насчет того, что он вообще продолжит выступления. Свой предыдущий бой филиппинец провел летом 2019 года. Тогда в поединке за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе (до 66,7 кг) он одолел сильного американца Кита Турмана. К тому моменту сенатор Пакьяо уже давно активно занимался политической карьерой на родине, возглавляя одну из партий.
Его соперник на самом деле не менее примечательный персонаж. Теренс Кроуфорд владеет поясом Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе, но гораздо объективнее о его статусе рассказывают другие факты.
Боксер Теренс Кроуфорд
Фото: Michael Spomer / CSM via ZUMA Wire / ТАСС
Теренс Кроуфорд конкурирует с Саулем Альваресом в борьбе за звание просто лучшего вне зависимости от весовой категории бойца. В некоторых авторитетных классификациях на верхней строчке находится мексиканец, в некоторых, таких как рейтинг ESPN,— американец. А послужной список Кроуфорда производит невероятное впечатление. В профессионалах он провел 37 боев и все выиграл, восемь тех, что предшествовали началу переговоров по поводу матча с Пакьяо,— досрочно. Причем уничтожал Кроуфорд и довольно мощных оппонентов, таких как Джефф Хорн, Амир Хан, Келл Брук.
Она заключается в возвращении в спорт знаменитых ветеранов бокса, вроде бы ушедших на пенсию.
Еще в конце прошлого года друг с другом встретились Майк Тайсон и Рой Джонс. А недавно Тайсон объявил о том, что вскоре будет драться против другой американской легенды супертяжелого веса — давным-давно не участвовавшего в боях и уже отпраздновавшего 50-летие Эвандера Холифилда.
Примеру Майка Тайсона последовал его соотечественник, выдающийся средневес Оскар Де Ла Хойя. На прошлой неделе он заявил, что 3 июля проведет бой, не назвав, правда, имя своего противника. Де Ла Хойе 48 лет, а не выступал он с 2008 года. Соперником американца в его последнем поединке был именно находившийся тогда на пике Мэнни Пакьяо, который одержал победу.