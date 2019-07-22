Очень живая легенда

Мэнни Пакьяо укрепил статус главной звезды профессионального бокса из числа продолжающих выступать. В 40 лет выдающийся филиппинский боец выиграл очередной титул — суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в категории до 66,7 кг. Пакьяо завоевал его в очень зрелищном и практически равном бою против не терпевшего до сих пор поражений американца Кита Турмана.

Бой, который состоялся в Лас-Вегасе, вписал очередную яркую строчку в и так переполненную такими вехами биографию Мэнни Пакьяо. В ней есть целая серия признаний лучшим боксером года и даже декады. В ней есть уникальные рекорды: например, он единственный, кому удалось выиграть чемпионское звание в восьми различных категориях. В ней была куча боев с другими великими бойцами, в том числе единственным конкурентом Пакьяо в борьбе за неофициальное звание главной легенды бокса нынешнего века — американцем Флойдом Мейуэзером. Прошедший в 2015 году, он сгенерировал невероятное количество покупок pay-per-view — 4,6 млн — и невероятный объем доходов — больше $0,5 млрд.

Тот поединок выиграл Флойд Мейуэзер. Но Пакьяо, если все-таки пытаться определить, кто из двух гениев достойнее статуса лучшего из лучших, имеет перед ним одно серьезное преимущество. Если Флойд Мейуэзер, достигнув ветеранского возраста, существует как спортсмен в странном режиме и, официально покинув спорт, возвращается на ринг только ради боев-шоу — то с мастером смешанных единоборств Конором Макгрегором, то с кикбоксером Тенсином Насукавой,— то Мэнни Пакьяо, несмотря на приближение вплотную к пятому десятку и на активную политическую карьеру на родине, бьется абсолютно серьезно и продолжает побеждать очень хороших противников именно из мира бокса.

После столкновения с Мейуэзером Пакьяо разобрался с Тимоти Брэдли, Джесси Варгасом, Джеффом Хорном, Лукасом Матиссе, Эдриеном Броунером. Теперь настала очередь суперчемпиона WBA Кита Турмана, который, будучи на десять лет моложе филиппинца, до сих пор не имел в послужном списке поражений, признавался экспертами обладателем исключительного по мощи для полусредневеса удара и котировался чрезвычайно высоко.

Бой, вызывавший колоссальный ажиотаж, по стилистике ему вполне соответствовал. В первом же раунде Турман, вроде бы неплохо боксируя, переигрывая оппонента, нарвался на встречный «выстрел», отправивший его в нокдаун. В следующих обмен тяжелыми ударами продолжался, а после пятого раунда американец садился в свой угол изрядно измордованным, с кровоточащим носом.

Однако потом он добавил и поджал Мэнни Пакьяо, про которого было принято перед боем говорить, что затяжной матч ему, скорее всего, невыгоден: с выносливостью, «физикой» дела наверняка обстоят хуже, чем у молодого, в расцвете сил Кита Турмана. Между тем Пакьяо держался не просто сносно, а замечательно. Ну да, иногда ему приходилось нелегко, но и сам филиппинец пару раз доставал Турмана так, что того потряхивало, а кровь начинала хлестать из носа с новой силой. И концовка этой эффектной рубки была, кажется, за легендой, хотя перед объявлением счета на судейских картах вряд ли кто-то смог бы уверенно назвать победителя. Особенно если знал, что показала система CompuBox, подсчитывающая удары. По ним формальное превосходство было на стороне Турмана. По силовым — даже заметное: 192 против 113 у Пакьяо, если принимать во внимание дошедшие до цели. Так много, кстати, филиппинец никогда не пропускал, во всяком случае, в топовых боях, которые обслуживала CompuBox.

Победителем стал все-таки Мэнни Пакьяо. Выигрыш — 115:112 — ему отдали два арбитра. Третий присудил его Киту Турману — 114:113. Но это был все-таки не тот случай, когда в качестве характеристики победы напрашивается определение «спорная». Даже сам Турман не ставил свой проигрыш под сомнение, ограничившись вполне логичным для данной ситуации напоминанием о том, что равные бои требуют продолжения в виде матча-реванша. А, скажем, по мнению телеканала ESPN, который вел свой счет, преимущество Пакьяо было более солидным, чем по версии обоих вставших на его сторону судей,— 117:110.

Алексей Доспехов