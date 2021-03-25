Майк Тайсон продолжит возвращаться

Один из величайших боксеров всех времен — Майк Тайсон — решил продолжить эксперимент с возвращением на ринг в возрасте 54 лет после длившегося полтора десятилетия перерыва, запущенный в ноябре прошлого года. Следующим после Роя Джонса его противником станет другая ярчайшая легенда супертяжелого веса — Эвандер Холифилд, дважды подряд победивший Тайсона в 1990-е годы в вошедших в историю благодаря драматизму и скандальности матчах. Организации их третьего боя, несомненно, способствовал серьезный коммерческий успех поединка Майка Тайсона с Роем Джонсом.

О том, что Майк Тайсон проведет поединок с Эвандером Холифилдом, он заявил в интервью, устроенном гостиничной сетью Haute Living. По словам Тайсона, одного из величайших боксеров всех времен, бой состоится 29 мая и о нем вскоре «после рассмотрения ряда пунктов» договора будет объявлено официально.

Заявлению предшествовали долгие переговоры, активно освещавшиеся американскими медиаресурсами. Причем наиболее свежий поворот в них вроде бы ставил проведение матча под сомнение. Речь идет о признании в начале недели менеджера Эвандера Холифилда Криса Лоуренса о том, что «люди Тайсона» отклонили сделанное им предложение по поводу гарантированного гонорара за участие в поединке (предполагается, что его примет Майами) в размере $25 млн.

Впрочем, Майк Тайсон дал понять, что большинство проблем, связанных с выступлением, уже решены.

Речь идет о продолжении инициированного в прошлом году эксперимента. В ноябре 54-летний Майк Тайсон, не выходивший на ринг с 2005 года, провел бой в Лос-Анджелесе со знаменитым Роем Джонсом, боксером, тоже разменявшим шестой десяток и тоже довольно давно вышедшим на пенсию. Он состоял из восьми укороченных с трех до двух минут раундов, а по его итогам судьи выставили ничью, не став даже раскрывать конкретный счет по раундам.

Сразу после того поединка Майк Тайсон объявил, что намерен встретиться еще и с Эвандером Холифилдом. Выбор выглядел абсолютно логичным и даже естественным. Холифилд, который немного старше Тайсона (ему 58), но который в профессиональных поединках с обычным регламентом (правда, исключительно со сходящими ветеранами) дрался еще в начале предыдущего десятилетия,— такая же безусловная легенда супертяжелого веса. В его послужном списке множество титулов и топовых поединков, а The Ring трижды называл его лучшим боксером года вне зависимости от весовой категории — это признание ценится чрезвычайно высоко.

Главное же кроется в бэкграунде, связанном с соперничеством Эвандера Холифилда именно с Майком Тайсоном. В 1996 и 1997 годах они противостояли друг другу в поединках, вошедших в историю по разным причинам. Первый — благодаря драматизму: в нем, пережив очень непростые моменты, котировавшийся ниже Холифилд одержал победу нокаутом в 11-м раунде. Второй — благодаря грандиозному скандалу: в третьем раунде Майк Тайсон, войдя в клинч с оппонентом, откусил ему кусочек уха. Бой после окончания раунда был остановлен, Тайсону присудили поражение и дисквалификацию.

Впрочем, в данном случае Майка Тайсона наверняка мотивирует не только желание взять реванш у Эвандера Холифилда, но и вполне материальные факторы.

Дело в том, что, вопреки всем опасениям, его бой против Роя Джонса, несмотря на дефицит жесткости и темпа, заработал неплохие отзывы от ведущих экспертов и, что еще важнее, стал чрезвычайно успешным с коммерческой точки зрения. Количество покупок его трансляции в формате pay-per-view на платформе Triller достигло 1,6 млн. Это впечатляющая цифра. Столь же востребованных поединков среди тех, что показывались в PPV, в 2020 году не было ни в боксе, ни в смешанных единоборствах. Одна лишь трансляция принесла организаторам около $80 млн. Источники утверждали, что гонорар Майка Тайсона за поединок составил $10 млн — такие суммы редко удается получить даже участникам наиболее резонансных боев за полноценные чемпионские титулы.

Алексей Доспехов