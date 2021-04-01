Дольщики проблемного ЖК «Сочи Абсолют» получат компенсации

Наблюдательны совет Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства в рамках внеочередного заседания принял решение выплатить компенсации покупателям квартир в жилом комплексе застройщика ООО «Сочи-Абсолют», сообщает ТАСС.

По информации директора Фонда защиты дольщиков Константина Тимофеева, размер компенсации стоимости жилья, приобретенного в проблемном долгострое, будет рассчитываться индивидуально для каждого покупателя на основании отчета независимого оценщика о стоимости квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке Сочи в момент выплаты компенсации.

Всего на заседании определены 715 адресатов помощи по 10 домам семи застройщиков в семи субъектах РФ, среди которых, помимо Краснодарского края, Московская, Саратовская области, Красноярский край, республики Бурятия, Удмуртия и Саха (Якутия).

Застройщик ООО «Сочи-Абсолют» был объявлен банкротом, в апреле 2017 года по решению арбитражного суда в отношении него была введена процедура внешнего наблюдения. Ранее рассматривалась возможность об окончании строительства ЖК «Сочи Абсолют», который находится на улице Островской в Центральном районе города-курорта, за счет средств краевого Фонда защиты дольщиков.

Ольга Логинова