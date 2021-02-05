В Курортном районе завели уголовное дело за вырубку леса

Полиция Курортного района завела уголовное дело по ч.1 ст.330 (Самоуправство) и ч.3 ст. 260 (Незаконная рубка зеленых насаждений). Поводом стало строительство несогласованной дороги. Об этом объявил Смольный в официальном пресс-релизе.

Изначально на агрессивную вырубку леса пожаловались местные жители, затем проверку провели Природоохранной прокуратуры и специалисты Комитета по природопользованию. Были подтверждены такие нарушения как уничтожение плодородного слоя почвы, повреждения стволов деревьев, выкорчевывание деревьев и кустарников. Всего нарушители успели продолжить 214 метров дороги.

Общий ущерб составил около 5,5 млн рублей. Помимо штрафов нарушителям грозят тюремные сроки в случае доказательств вины.

Недавно “Ъ-СПб” подробно рассказывал, как в России с 2023 года планируется запустить федеральную государственную информационную систему лесного комплекса.