Зернотрейдер ГК «Октябрьское» купил комбикормовый завод в Орловской области

Верховский комбикормовый завод (АО «ВКЗ») вошел в группу компаний «Октябрьское», являющуюся крупным зернотрейдером ЦФО (основная база — в Тамбовской области). Об этом сообщили в корпорации развития Орловской области. Там уточнили, что ранее предприятие принадлежало ООО «УК Стройиндустрия», а сделка была оформлена в 2020 году. Сумма сделки не раскрывается, но источники на рынке оценивают объект примерно в 100 млн руб. Мощность единовременного хранения ВКЗ составляет 21 тыс. т зерна, предприятие способно принимать ежедневно 1,2 тыс. т автотранспорта, в составе АО — три сушильных комплекса зерна и возможность железнодорожной отгрузки восьми вагонов в сутки.

По словам главы ГК «Октябрьское» Максима Жалнина, в планах группы — реконструировать комбикормовую часть элеватора, что позволит увеличить емкость хранения до 50 тыс. т. «Будут построены две новые точки приема автотранспорта, за счет чего увеличится выгрузка продукции до 1,8 тыс. т в сутки. Также появятся две новые платформы взвешивания автомобилей и пробоотборник “Кобра“, что ускорит прохождение выгрузки автомобиля на 60%»,— пояснил господин Жалнин. Сделка объяснялась выгодным расположением элеваторного комплекса рядом с крупными аграрными регионами и возможностью отгрузки продукции с железнодорожной станции «Верховье». В инвестпроект уже вложено 70 млн руб., общая сумма инвестиций составит 85 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, АО «ВКЗ» основано в 1994 году. Выручка компании по итогам 2020 года составила 25 млн руб., чистая прибыль — 6,3 млн руб.

Мария Старикова