Ленобласть обратится в Минфин с просьбой увеличить предельный размер дефицита бюджета

Правительство Ленобласти намерено обратиться в Министерство финансов РФ с просьбой увеличить предельный размер дефицита бюджета региона для решения проблем обманутых дольщиков. Об этом сегодня сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Свободных денег в Ленобласти нет. Если мы говорим об увеличении финансирования за счет областного бюджета (для решения проблем дольщиков – «Ъ-СПб»), значит нам надо получить согласование Минфина на увеличение предельного дефицита. Потому что, если идти по пути сокращения адресных и социальных программ, нас никто не поймет», — сказал Александр Дрозденко.

Помимо этого, власти Ленобласти планируют попросить Минфин РФ снизить долю софинансирования региона, а также выдать бюджетный кредит на долгосрочный период для решения проблем обманутых дольщиков. По словам гендиректора Фонда защиты прав обманутых дольщиков Константина Тимофеева, для достройки проблемных объектов до 2023 года в Ленобласти потребуется дополнительно еще 8 млрд рублей.

В Ленобласти насчитывается 206 проблемных объектов, что составляет 8% от общего количество строящегося в регионе жилья, добавил Александр Дрозденко. У этих домов либо застройщики признаны банкротами, либо сроки сдачи сорваны на шесть и более месяцев. Больше всего опасений, по словам губернатора, вызывают 123 объекта. На три года в Ленобласти для решения проблемы дольщиков предусмотрено 3,6 млрд рублей.

Согласно последним поправкам в главный финансовый документ Ленобласти, расходы бюджета увеличились на 8,2 млрд рублей и составили 176 млрд рублей, доходы на 1,1 млрд рублей (156,5 млрд рублей). Таким образом, дефицит достиг 19,9 млрд рублей (14,7%). Основываясь на Бюджетном кодексе РФ он не должен превышать 15%.

Ольга Кантемирова