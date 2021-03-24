ЗакС Ленобласти принял поправки в бюджет

Законодательное собрание Ленинградской области приняло в трех чтениях законопроект «О внесении изменений в закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"».

Согласно изменениям в главный финансовый документ региона, расходы бюджета увеличатся на 8,2 млрд рублей и составят 176 млрд рублей, доходы на 1,1 млрд рублей (156,5 млрд рублей). Таким образом, дефицит достигнет 19,9 млрд рублей.

Расходы будут увеличены в сфере образования (1,8 млрд рублей), здравоохранения (1,7 млрд рублей), социальной политики (994 млн рублей), ЖКХ (1,1 млрд рублей) и других. Среди прочих на текущий год возрастут на 272,2 млн рублей и расходы «на обеспечение деятельности правительства Ленобласти и иных органов исполнительной власти в связи с уточнением фонда оплаты труда». При этом бюджетные ассигнования уменьшены комитету по дорожному хозяйству (-564 млн рублей), комитету по строительству (-507 млн рублей), физической культуре и спорту (-406 млн рублей) и другим ведомствам.

Доходная часть на 2021 год возрастет от размещения средств бюджетов на депозитах на сумму 500 млн рублей, а также безвозмездных поступлений на общую сумму 627,4 млн рублей.

Ольга Кантемирова