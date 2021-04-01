Чистая прибыль ОАО «Милком» из Удмуртии за 2020 год выросла на 36,21 млн рублей

ОАО «Милком» из Удмуртии завершило 2020 год с чистой прибылью в 561,77 млн руб., что на 36,21 млн руб. больше, чем в 2019 году. Соответствующий отчет опубликован в системе «Спарк».

Выручка предприятия также выросла за год с 22,93 млрд руб. до 26,92 млрд руб. При этом кредиторская задолженность сократилась с 1,24 млрд руб. до 1,13 млрд руб., а дебиторская —выросла с 2,54 млрд руб. до 2,59 млрд руб.

ОАО «Милком» учредили в 1992 году. Управляющей организацией выступает ООО «Комос Групп». ОАО занимается производством молочной продукцией.