Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей в России снизился на 0,4 пункта

Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей России в марте снизился с 51,5 до 51,1 пункта, указано в сообщении аналитического агентства IHS Markit (.pdf). Отметка 50 пунктов отделяет спад от роста.

Аналитики отметили, что сбои в работе цепочек поставок продолжили влиять на производство, а недостаток сырья привел к резкому росту затрат на производство и дальнейшему снижению закупочной деятельности. Оценка деятельности поставщиков, по расчетам IHS Markit, снизилась в наибольшей степени с мая 2020 года.

Старший экономист IHS Markit Шиан Джонс заявила, что высокие показатели инфляции вызывают дополнительную обеспокоенности с учетом ценового давления. «В настоящий момент мы предсказываем еще три повышения ключевой ставки до конца года»,— сказала она в свете недавнего решения ЦБ поднять ставку до 4,5% годовых.

Повышение ключевой ставки 19 марта стало первым с 2018 года. ЦБ допускал, что уже на ближайших заседаниях ставка может быть повышена еще раз.

О решении ЦБ — в материале “Ъ” «Шаг вперед и пять в уме».