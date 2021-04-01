«Сбер» заманит парфюмом

«Сбер» ищет парфюмера, который разработает для него уникальную линейку парфюмов. Такая вакансия появилась на крупнейших российских платформах для поиска работы. Будущему сотруднику обещают зарплату выше рынка. В первую очередь он займется созданием уникального аромата компании. В ближайшем будущем его, вероятно, начнут распылять в отделениях банка. Зачем «Сберу» собственная линейка парфюмов? И сколько это будет стоить? Подробности — у Сергея Гусева.

«Сбер» решил подойти к разработке собственного аромата максимально серьезно. Потенциальный создатель должен проработать в профессии не меньше трех лет, иметь опыт работы в крупных парфюмерных компаниях и высшее профильное образование. В идеале — в Международном институте парфюмерии, косметики и пищевых ароматизаторов (ISIPCA), расположенном во Франции.

Правда, в России таких специалистов нет, отмечает парфюмер Александра Глюк: «Они заявляют, что у него должно быть самое лучшее образование в парфюмерии, которое только существует на планете. Еще они рассчитывают на то, что этот человек будет русскоговорящим.

Немного смешно и наивно предполагать, что ”Сбер” найдет такого сотрудника, потому что все люди, закончившие подобный институт, уже давным-давно не в России».

Как заявили “Ъ FM” в самом «Сбере», цель проекта — «создать условия, в которых клиенты будут проводить время с удовольствием». Речь идет об аромамаркетинге, когда заходя в магазин или в банк, клиент слышит фирменный аромат бренда. Из примеров — бутики Massimo Dutti , Zara и корнеры Lush. Последние, к слову, можно найти в торговом центре без навигации — по запаху.

Парфюмер Валерий Соколов сотрудничает с известной сетью автосалонов и организаторами дизайнерских выставок. Он считает, что главная цель аромамаркетинга — заставить клиента вернуться и совершить незапланированные покупки: «Все основано на эффекте Пруста.

Когда человек в первый раз встречается в своей жизни с каким-то ароматом, этот момент врезается в память.

Например, человек в состоянии эйфории пришел в автосалон и купил новый автомобиль. Потом, приезжая на его техобслуживание, он будет себя чувствовать в помещении очень комфортно. Из обыденного: в супермаркетах везде распространяют запах кофе, но в шоколадных отделах иногда используют не очень приятные отдушки. То есть есть как удачные, так и неудачные примеры».

За разработку формулы будущего аромата российские парфюмеры берут от 120 тыс. руб. Стоимость оборудования для распространения запаха в помещении варьируется от 2 тыс. руб до 150 тыс. руб. за единицу. Чем дороже устройство, тем большую площадь оно охватит. Одна из последних разработок — видеоэкраны с распылителями. Их устанавливают, например, в торговых центрах, чтобы привлекать внимание к рекламируемым брендам.

Себестоимость самого парфюма начинается от 200 руб. за тираж в несколько десятков флаконов из самого бюджетного сырья. Чем больше партия, тем дешевле.

Бренды готовы работать не только с крупными игроками рынка, но и с небольшими компаниями. Так, например, несколько лет назад «Абрау-Дюрсо» начала сотрудничество с первой российской маркой селективной парфюмерии Selection Excellence, рассказала “Ъ FM” его создатель и владелец Мария Борисова: «Мы решили сделать аромат сусла. Когда вы его наносите, то чувствуете, что откупорили бутылку игристого. Еще мы сделали аромат погреба, где выдерживается шампанское. Он немножечко пыльный. У нас также была задача разработать аромат для помещения. Аромадиффузор — это баночка, в которую вставляются пористые палочки из ротангового дерева. Для их гостиницы мы собрали травяной аромат, и, по-моему, диффузоры с ним они ставили и в холле и в санузлах. Остальное ушло на продажу, чтобы клиенты могли увезти частичку “Абрау-Дюрсо”».

Забрать с собой частичку банка клиенты вряд ли захотят. В данном случае перед специалистом будет стоять другая задача, считает парфюмер Александра Глюк: «Мне кажется, банку нужно сделать аромат, который бы успокаивал людей, чтобы бабульки не кричали в очереди. Это достаточно легко достигается с помощью аромамаркетинга».

На одном парфюме «Сбер» останавливаться не собирается. Компания ищет сотрудника в штат, и ему предстоит разработать и продвигать на рынке целую линейку под названием «СберАромат». Композиции должны быть посвящены банковскому делу, кино, музыке, еде и «умным» гаджетам. Последние, вероятно, можно будет приобрести в рознице и наносить на себя. Но такими деталями представители «Сбера» с “Ъ FM” делиться пока не стали.

Лилия Галявиева