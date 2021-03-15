Моргенштерн займется молодежью

Рэпер Моргенштерн получил должность директора по работе с молодежью в Альфа-банке. Эту позицию открыли впервые специально для Моргенштерна. Он будет ходить на планерки и отчитываться за результаты, сообщили в пресс-службе кредитора. Чем для крупнейшего частного банка страны обернется сотрудничество со скандальным рэпером? Об этом — Иван Якунин.

Сотрудничество музыканта с Альфа-банком началось с ролика. До этого лицами кредитной организации были Лионель Месси, Владимир Познер. Реакция была неоднозначной: с одной стороны, клип набрал 20 млн просмотров — и это успех. С другой — многие креатив не оценили и заявили в комментариях, что никогда не будут пользоваться услугами кредитора. Возмутилась и Федеральная антимонопольная служба: регулятор посчитал, что девушки с глубоким декольте не соответствуют образу сотрудника банка.

Именно на эту претензию ответила компания, взяв Моргенштерна на работу: теперь сотрудник банка может носить пиджак на голое тело и иметь на лбу татуировку 666. Неординарное кадровое решение “Ъ FM” прокомментировал президент Альфа-банка Олег Сысуев. Он особо подчеркнул, что все это эксперимент: «Конечно же, господин Моргенштерн не является героем моих музыкальных пристрастий. Но я взрослый человек, мне уже далеко за 60, и это не проблема музыканта, что я его не понимаю. Впрочем, наши клиенты тоже очень разные. Действительно, какая-то часть высказывала свое непонимание, я с ними соглашался. Но таких, поверьте мне, было очень немного. Есть Моргенштерн, есть, например, Лев Лещенко. Возможно, мы пригласим второго певца возглавить работу с взрослым населением России».

Чем именно займется Моргенштерн, непонятно. В банке сообщили, что перед ним поставили задачу привлечь 100 тыс. новых клиентов. Рэпер сообщил работодателю, что настроен на серьезную работу и пообещал ходить в офис и что за него не придется краснеть. Впрочем, эксперт по digital-маркетингу Александр Ляпин не верит, что для рэпера установят стандартные KPI: «Это назначение — чистый пиар, потому что для всех, кто в этой сфере работает, очевидно, что позиция такого уровня, как директор по работе с молодежью, требует от человека соответствующих компетенций.

Я полагаю, что Моргенштерн в этой истории будет чисто номинальной фигурой, которая периодически станет отыгрывать какие-то пиар-поводы, а реальную системную работу будет вести отдельная команда с соответствующим специалистом во главе».

Отдельный вопрос: каких именно клиентов сможет привлечь рэпер с неоднозначной репутацией? Доступные социологические данные позволяют сделать вывод, что он популярен в основном у молодежи. Но сам музыкант во время интервью у Юрия Дудя с этим поспорил: «Ты один из тех, кто думает, что меня слушают только школьники. Я же самый популярный артист России. Ты думаешь, в России только школьники живут? Очнись. Само собой дети двигают все индустрии: музыку, кино. И это нормально, так всегда было, в этом нет ничего страшного. Просто у детей самый чистый мозг, который не засорен ничем».

Объясняя свою позицию, рэпер ссылался на исследование МТС, в котором его выделили в отдельную категорию интернет-трафика наравне с образованием, спортом, интернет-магазинами. И рэпер действительно оказался популярнее некоторых направлений целиком. Правда, это исследование касалось только пользователей до 19 лет, поэтому аргумент неубедительный. Такая аудитория вряд ли позволит банку много заработать, говорит гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Молодые люди, как клиенты, приносящие доход, конечно же, для банка зачастую является вторичными по объемам и по маржинальности — это сложная аудитория.

Если мы берем возрастные категории 20-25 лет и сравниваем с рисками по категории заемщиков 30-35 лет, то принципиальной разницы с точки зрения платежеспособности и финансовой дисциплины нет.

Другое дело, что размеры одобренных лимитов и кредитов для молодой аудитории меньше. С точки зрения формирования какой-то значимой доходной клиентской базы в настоящем, я не думаю, что это как-то принципиально может сформировать большой бизнес, но потенциал есть, это работа на будущее».

Когда именно новое назначение принесет плоды — вопрос открытый, никаких сроков для реализации поставленных задач в банке не назвали. Сперва, кажется, банку предстоит разрешить конфликт с Антимонопольной службой. Компании грозит штраф в полмиллиона рублей. У Моргенштерна, кстати, есть ролик, в котором он показывает, как заработать эту сумму за минуту.