Генеральное консульство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы. Как говорится в официальном заявлении Генерального консула Эми Сторроу, консульство остается открытым, но приостановит предоставление визовых услуг и услуг для американских граждан по причине «значительных ограничений в количестве российских виз для американских дипломатических работников». В конце декабря сообщалось, что генконсульство приостановит работу.

Это решение было принято в результате длительного анализа условий работы и безопасности дипломатической миссии США и персонала консульства в Российской Федерации. Таким образом начиная с 1 апреля, консульский округ Посольства в Москве будет расширен на всю территорию России. Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в РФ. Посольство также будет предоставлять визовые услуги.

«Мы ценим наши крепкие связи с людьми, живущими на Урале и в Западной Сибири. Сотрудничество на человеческом уровне — это основа нашей дипломатии, и мы продолжим работать над тем, чтобы граждане наших стран общались еще больше. Наши дипломатические отношения с Россией насчитывают более двух веков, и мы гордимся теми 27-ю годами, когда мы работали вместе с людьми, живущими на Урале и в Западной Сибири, находясь в консульстве в Екатеринбурге», — говорится в официальном заявлении.

Эми Сторроу отмечает, что консульство продолжит представлять Соединенные Штаты в России, реализуя внешнеполитическую повестку президента Байдена, включая продвижение американских бизнес-интересов.

«Мы ждем того дня, когда российское правительство предоставит достаточно дипломатических виз, чтобы Генеральное консульство США в Екатеринбурге возобновило свою работу в полном объеме», — указано в заявлении.

Дополнительную информацию в консульстве рекомендуют смотреть на сайте.