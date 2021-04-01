Миллиардер Александр Клячин откроет отель Metropol на месте Kempinski в Геленджике

«Гледен Инвест» миллиардера Александра Клячина откроет в Геленджике отель под брендом Metropol на месте комплекса Kempinski. Об этом со ссылкой на близкий к сделке источник сообщает РБК.

Представитель Клячина подтвердил, что 30 марта входящее в «Гледен Инвест» ООО «Метрополь Эссет Менеджмент» заключило договор аренды для оказания услуг по управлению пятизвездочным отелем. «Отель начнет работу под брендом Metropol Hotel Gelendzhik, договор аренды заключен до момента реализации имущества на торгах. Конкурсный управляющий принял решение подписать договор для обеспечения стабильного поступления средств от эксплуатации гостиничного комплекса и минимизации рисков, связанных с поддержанием рыночной стоимости имущества в период банкротства», - пояснил представитель миллиардера.

Все ранее произведенные бронирования сохранятся для гостей на прежних условиях. Персонал гостиничного комплекса сможет продолжать выполнять свои обязанности. Сотрудникам необходимо будет пройти дополнительное обучение и аттестацию.

Представитель господина Клячина отметил, что одна из главных причин выбора компании «Гледен Инвест» – партнерство холдинга с ВЭБ.РФ в сфере туризма. Других национальных операторов, работающих в этом сегменте в стране нет, считает он.

В сентябре 2020 года краевой арбитражный суд объявил несостоятельным ООО «ИнвестГрупп-Отель». В отношении предприятия было начато конкурсное производство сроком на полгода. Ранее арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом ООО «Инвестгрупп-Апарт», также входившее в холдинг. Исковое заявление на сумму 8,5 млрд руб. подала госкорпорация «ВЭБ.РФ».

В феврале 2021 года «Гледен Инвест» и ВЭБ.РФ подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма. Партнерство предполагает создание горнолыжных комплексов, морского курорта, курорта на Золотом кольце, культурно-гостиничного комплекса на Урале и сети гостиниц. Объем инвестиций оценивался в десятки миллиардов рублей.

Владелец инвестиционной компании Александр Клячин в рейтинге Forbes по итогам 2020 года занял 60 место среди богатейших бизнесменов России. Его состояние оценивается в 1,6 млрд. долларов. Клячину принадлежит сеть Azimut Hotels, управляющая 40 отелями в России и Европе, общая площадь которых составляет более 360 тыс. кв. м.

Елена Зуева