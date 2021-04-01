Управляющим ВТБ в Новосибирской области назначен Сергей Никулин

ВТБ в Новосибирской области возглавил Сергей Никулин. Ранее, с 2018 года, он руководил региональным подразделением объединенного банка ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай, сообщает пресс-служба банка ВТБ по Сибирскому федеральному округу. Господин Никулин в Новосибирской области будет отвечать за развитие в регионе розничного направления, а также за работу с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса.

Станислав Могильников, возглавлявший ВТБ в Новосибирске с 2019 года, ушел с этой должности в феврале 2021 года. Как тогда сообщали СМИ со ссылкой на пресс-службу банка, решение было принято по соглашению сторон.

Сергей Никулин родился 11 февраля 1978 года в Алтайском крае. Имеет два высших образования: окончил Армавирский военный авиационный институт и Алтайский государственный аграрный университет по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В банковском секторе работает с 2001 года. С 2010 года работал в должности заместителя управляющего розничным подразделением ВТБ в Барнауле, затем управляющим розничной структурой банка в Красноярске.

По итогам 2020 года кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области превысил 145 млрд руб., портфель привлеченных средств частных и корпоративных клиентов банка — 132 млрд руб.

Оксана Павлова