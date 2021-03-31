Мурашко: привитым от коронавируса, скорее всего, потребуется ревакцинация

Министр здравоохранения России считает, что привитым от коронавируса, скорее всего, нужно будет снова вакцинироваться. По его словам, это будет зависеть от формирования популяционного иммунитета.

«Мы рассчитываем, что, скорее всего, потребуется ревакцинация. Все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и у нас в стране, и за пределами, потому что активность всегда восстанавливается»,— сказал господин Мурашко «России 1». Он сообщил о создании в России системы наблюдения за состоянием здоровья населения. «У нас существует электронный ресурс, куда собираются данные о тех, кто переболел или вакцинировался»,— добавил министр.

По словам главы Минздрава, ситуация с коронавирусом в России улучшается. Сегодня, 31 марта, он сообщил, что привился от COVID-19. Господин Мурашко также отметил, что у переболевших иммунитет сохраняется не менее полугода.

В России зарегистрированы три вакцины от COVID-19 — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Эффективность «Спутника V» по результатам третьей фазы исследований подтверждена на уровне выше 90%. «ЭпиВакКорона» по результатам второй фазы испытаний показала стопроцентную безопасность, но о ее эффективности можно будет говорить только после полного окончания исследований.