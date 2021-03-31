Убыток «Газпром-медиа» в 2020 году увеличился до 5,5 млрд рублей

Чистый убыток холдинга «Газпром-медиа» (ГПМ) в 2020 году составил 5,5 млрд руб. против убытка 4,6 млрд руб. в 2019 году, говорится в отчетности Газпромбанка. Частично результат обусловлен резервами, которые были учтены в конце 2020 года, а также курсовой разницей по валютным контрактам, уточнили в холдинге. Доходы Газпромбанка в сегменте «Медиа-бизнес» выросли на 1,1% и достигли 99,2 млрд руб., говорится в отчетности.

Рост доходов холдинга обусловлен увеличением рекламных доходов на эфирных и тематических каналах — они выросли на 2%, до 72,3 млрд руб. Динамику по отдельным каналам в ГПМ не раскрывают, холдинг управляет телеканалами НТВ, «Пятница!», ТНТ, ТНТ4, ТВ-3, «Матч ТВ», производством и дистрибуцией тематических телеканалов («Ред Медиа») и десятью радиостанциями («Авторадио», Energy, «Юмор FM», Romantika, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», «Эхо Москвы», 101.ru).

Доходы ГПМ от продажи прав на аудиовидеоконтент в 2020 году снизились на 7%, до 13,4 млрд руб. Основное влияние на снижение этих доходов оказали ограничения, связанные с пандемией, в их числе остановка работы кинотеатров. Частично компенсировать сильное снижение доходов от продажи прав позволили результаты первого квартала 2020 года в кинопрокате, а также увеличение доходов от дистрибуции платных тематических каналов «Ред Медиа» и спортивных каналов во втором полугодии 2020 года, добавили в ГПМ.

Валерия Лебедева