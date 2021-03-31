Неделикатный переезд

Верховный суд (ВС) РФ разъяснил, как проверить добросовестность должника, переехавшего в другой регион незадолго до банкротства. Так, суду нужно установить не просто формальную смену адреса, а реальность переезда и есть ли у него объективные причины, а также центр экономических интересов должника. Следует учесть место нахождения большинства кредиторов и споров с ними, наличие уголовных дел. Юристы отмечают, что ВС усложняет возможности для «банкротного туризма», но полностью остановить его не получится.

Экономколлегия ВС рассмотрела дело о так называемом банкротном туризме. В октябре 2019 года Александр Харченко инициировал банкротство своей бывшей супруги — индивидуального предпринимателя (ИП) Марины Харченко в Арбитражном суде Воронежской области. За пару месяцев до этого госпожа Харченко снялась с регистрационного учета в Благовещенске и в сентябре 2019-го прописалась в Воронеже. ООО «Бензо-Транзит», один из кредиторов госпожи Харченко, потребовало передать дело в Амурскую область, где ИП до смены прописки вела деятельность. Но Арбитражный суд Воронежской области, а затем и апелляция отклонили требования компании. Суды сочли, что экономические интересы Марины Харченко сосредоточены в Воронежской области, сославшись на копии ее договоров с контрагентами и постановку ИП на учет в местной налоговой инспекции.

Кредитор обратился в ВС, ссылаясь на необычное поведение должницы. Так, на банкротство подал муж госпожи Харченко через 13 дней после ее прописки в Воронеже и на следующий день после взыскания судом долга с ИП по иску «Бензо-Транзита». Причем о переезде кредитора не уведомили. Арбитражный суд Амурской области рассматривает множество исков с участием Марины Харченко, также в регионе ведется уголовное дело и с должницы взята подписка о невыезде.

ВС передал дело в экономколлегию, которая отменила решения нижестоящих судов. Коллегия подчеркнула, что закон устанавливает подсудность банкротства по месту жительства с целью «создать благоприятные условия для быстрого и правильного разрешения дела», поскольку обычно там ведется деятельность должника, находится его имущество и кредиторы.

Смена же прописки незадолго до банкротства «влечет высокую вероятность» недобросовестности должника, поэтому он должен доказать, что переезд был реальным и обусловлен объективными причинами.

Ведение деятельности ИП в Воронеже не подтверждается первичными документами, а суды проигнорировали довод кредитора о «злоупотреблениях должника, выразившихся в манипулировании территориальной подсудностью» и не выявили реальное место проживания, указал ВС. Такой формальный подход может «стимулировать недобросовестных должников к созданию искусственных условий для изменения подсудности» дела о банкротстве «с целью затруднения кредиторам реализации их прав» на взыскание долгов. Однако, уточнил суд, нужно проверить и доводы должницы, что причиной переезда стала организованная кредитором «масштабная кампания по подрыву деловой репутации», сделавшая невозможным ее проживание и работу в Амурской области. С такими указаниями дело направлено на новое рассмотрение в Воронежский суд.

Глава правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский обращает внимание, что проблема банкротного туризма не только в финансовых и организационных издержках участников дела о банкротстве, но и в различных подходах судов из разных регионов. Он отмечает, что требование «Бензо-Транзита» уже год не могут включить в реестр кредиторов, но ВС признал право компании оспаривать подсудность банкротного дела.

В целом ВС продолжает курс на противодействие «банкротному туризму», говорят юристы. «Коллегия указала на недопустимость формального подхода и необходимость всестороннего исследования доказательств проживания и ведения деятельности на территории региона. Это, безусловно, усложнит недобросовестным должникам и аффилированным с ними кредиторам попытки манипулирования подсудностью»,— считает партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников.

Впрочем, гендиректор союза АУ СРО «Северная столица» Валерия Герасименко полагает, что это не остановит полностью «банкротный туризм», так как закон закрепляет подсудность дела по месту прописки должника, а «должники сейчас стали хитрее и порой фиктивно меняют адрес регистрации за год и более».

В связи с этим госпожа Герасименко отмечает необходимость проверки реального ведения деятельности должником в конкретном регионе через договоры и документы, подтверждающие их исполнение и оплату. Антон Красников уточняет, что это могут быть акты оказания услуг, транспортные накладные, счета-фактуры, документы о праве собственности или аренде помещения, о пользовании банковскими картами, получении почты, пользовании телефоном и интернетом по новому адресу.

Анна Занина, Екатерина Волкова