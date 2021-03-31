Неделикатный переезд

Верховный суд (ВС) РФ разъяснил, как проверить добросовестность должника, переехавшего в другой регион незадолго до банкротства. Так, суду нужно установить не просто формальную смену адреса, а реальность переезда и есть ли у него объективные причины, а также центр экономических интересов должника. Следует учесть место нахождения большинства кредиторов и споров с ними, наличие уголовных дел. Юристы отмечают, что ВС усложняет возможности для «банкротного туризма», но полностью остановить его не получится.
Экономколлегия ВС рассмотрела дело о так называемом банкротном туризме. В октябре 2019 года Александр Харченко инициировал банкротство своей бывшей супруги — индивидуального предпринимателя (ИП) Марины Харченко в Арбитражном суде Воронежской области. За пару месяцев до этого госпожа Харченко снялась с регистрационного учета в Благовещенске и в сентябре 2019-го прописалась в Воронеже. ООО «Бензо-Транзит», один из кредиторов госпожи Харченко, потребовало передать дело в Амурскую область, где ИП до смены прописки вела деятельность. Но Арбитражный суд Воронежской области, а затем и апелляция отклонили требования компании. Суды сочли, что экономические интересы Марины Харченко сосредоточены в Воронежской области, сославшись на копии ее договоров с контрагентами и постановку ИП на учет в местной налоговой инспекции.
Кредитор обратился в ВС, ссылаясь на необычное поведение должницы. Так, на банкротство подал муж госпожи Харченко через 13 дней после ее прописки в Воронеже и на следующий день после взыскания судом долга с ИП по иску «Бензо-Транзита». Причем о переезде кредитора не уведомили. Арбитражный суд Амурской области рассматривает множество исков с участием Марины Харченко, также в регионе ведется уголовное дело и с должницы взята подписка о невыезде.
ВС передал дело в экономколлегию, которая отменила решения нижестоящих судов. Коллегия подчеркнула, что закон устанавливает подсудность банкротства по месту жительства с целью «создать благоприятные условия для быстрого и правильного разрешения дела», поскольку обычно там ведется деятельность должника, находится его имущество и кредиторы.
Ведение деятельности ИП в Воронеже не подтверждается первичными документами, а суды проигнорировали довод кредитора о «злоупотреблениях должника, выразившихся в манипулировании территориальной подсудностью» и не выявили реальное место проживания, указал ВС. Такой формальный подход может «стимулировать недобросовестных должников к созданию искусственных условий для изменения подсудности» дела о банкротстве «с целью затруднения кредиторам реализации их прав» на взыскание долгов. Однако, уточнил суд, нужно проверить и доводы должницы, что причиной переезда стала организованная кредитором «масштабная кампания по подрыву деловой репутации», сделавшая невозможным ее проживание и работу в Амурской области. С такими указаниями дело направлено на новое рассмотрение в Воронежский суд.
Глава правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский обращает внимание, что проблема банкротного туризма не только в финансовых и организационных издержках участников дела о банкротстве, но и в различных подходах судов из разных регионов. Он отмечает, что требование «Бензо-Транзита» уже год не могут включить в реестр кредиторов, но ВС признал право компании оспаривать подсудность банкротного дела.
В целом ВС продолжает курс на противодействие «банкротному туризму», говорят юристы. «Коллегия указала на недопустимость формального подхода и необходимость всестороннего исследования доказательств проживания и ведения деятельности на территории региона. Это, безусловно, усложнит недобросовестным должникам и аффилированным с ними кредиторам попытки манипулирования подсудностью»,— считает партнер юрфирмы «Сотби» Антон Красников.
В связи с этим госпожа Герасименко отмечает необходимость проверки реального ведения деятельности должником в конкретном регионе через договоры и документы, подтверждающие их исполнение и оплату. Антон Красников уточняет, что это могут быть акты оказания услуг, транспортные накладные, счета-фактуры, документы о праве собственности или аренде помещения, о пользовании банковскими картами, получении почты, пользовании телефоном и интернетом по новому адресу.