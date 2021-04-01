Временный, слазь

Члены Совета федерации поддержали проект постановления о досрочном прекращении полномочий Олега Мельниченко, назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. В сенате он представлял законодательное собрание региона. Пока кресло члена СФ от парламента региона остается вакантным. Источники „Ъ“ считают, что на должность может претендовать спикер заксобрания, глава реготделения «Единой России» Валерий ­Лидин.

Вчера Совет федерации одобрил досрочное сложение полномочий представителя законодательного собрания Пензенской области в сенате Олега Мельниченко. С соответствующим проектом постановления на заседании СФ выступил председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Он напомнил, что 26 марта этого года указом президента РФ Владимира Путина господин Мельниченко был назначен на должность временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области. «В соответствии с федеральным законодательством и нашим регламентом, его полномочия как сенатора — представителя от законодательного органа государственной власти Пензенской области должны быть прекращены. С учетом этого подготовлен проект соответствующего постановления»,— отметил он.

Господин Мельниченко, выступая перед Советом федерации, поблагодарил членов СФ за совместную работу. «Поверьте, это был очень содержательный пласт моей жизни. Я этого никогда не забуду. Я вам за все очень благодарен»,— сказал господин Мельниченко.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко отметила, что, возглавляя в СФ комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, господин Мельниченко «сумел выстроить его работу таким образом, что все основные вопросы, касающиеся этой проблематики, всегда конструктивно прорабатывались, всегда находились корректные решения». «Проблем в Пензенской области много, и потребуется очень много усилий, чтобы люди почувствовали улучшение своей жизни. Знайте, что мы готовы поддержать вас, помочь во всех ваших делах и начинаниях»,— отметила госпожа Матвиенко.

Напомним, Олег Мельниченко возглавил Пензенскую область после того, как бывший губернатор региона Иван Белозерцев был отрешен от должности в связи с утратой доверия. Господин Белозерцев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере», предполагает 15 лет лишения свободы). Следствие считает, что он получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля взятки общей суммой более 31 млн руб. за помощь в получении госконтрактов на поставку лекарств для нужд региона.

Олег Мельниченко работал в Совете федерации с сентября 2017 года, до этого он с 2009-го по 2017 год занимал пост сначала помощника, а затем заместителя полпреда президента России в ПФО.Его полномочия должны были прекратиться в 2022 году. Главу исполнительной власти Пензенской области в СФ представляет бывший исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова. Ее полномочия должны были закончиться в сентябре 2025 года, однако в связи с досрочными выборами губернатора они завершатся в этом году.

Новый сенатор от заксобрания Пензенской области пока не предложен. Несколько источников „Ъ“ называют в качестве нового сенатора спикера заксобрания, секретаря реготделения «Единой России» Валерия Лидина. Так, собеседник „Ъ“ в местном отделении партии отмечает, что «Валерий Лидин— опытный и исполнительный партократ, он будет делать ровно то, что он него потребуется, на любой должности». По словам другого источника, от господина Лидина таким образом могут попытаться избавиться. «Он очевидно не справляется с должностью председателя заксобрания и главы реготделения партии. Многие считают, что „Единой России“ под его руководством не выиграть сентябрьские выборы»,— отмечает источник. Собеседник „Ъ“, близкий к областному правительству не исключает также, что в Совет федерации может быть направлен депутат заксобрания единоросс Александр Гуляков. «Он заслуженный, ответственный депутат, ранее возглавлял заксобрание, для него это была бы почетная пенсия»,— считает он.

Политолог Валентин Мануйлов отмечает, что в регионе ходят разные разговоры о новом сенаторе, но, по его мнению, они не заслуживают доверия. «По-моему, это какие-то глупости. Ясно только, что это должен быть не просто местный человек, но еще и депутат заксобрания»,— отмечает он. По его словам, пока никакой конкретики относительно нового сенатора в регионе нет.

Сергей Петунин