«Локомотив-Кубань» обыграл на выезде эстонский «Калев»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над эстонским «Калевом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча закончилась со счетом 105:94 (29:26, 19:28, 33:20, 24:20). Самыми результативными стали нападающий краснодарской команды Миндаугас Кузминскас и форвард «Калева» Морис Кемп, набравшие по 20 очков.

По итогам матча подопечные Евгения Пашутина занимают четвертое место в турнирной таблице, одержав 14 побед в 20 встречах. «Калев» находится на 10-й строчке, одержав шесть побед в 20 матчах.

В следующем матче Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» встретится с «Астану». Матч состоится в Краснодаре 3 апреля.

Алексей Белянин