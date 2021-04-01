Три — к одному

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Коммунисты России» Законодательного собрания Ульяновской области решили направить в ЦИК и Госдуму сов­местное обращение с просьбой не допустить трехдневного голосования на предстоящих выборах в сентябре. По мнению оппозиционных депутатов, такое голосование дает дополнительные возможности для массовых фальсификаций, применению административного ресурса и усложняет работу наблюдателей. Представители фракции «Единая Россия» предложение оппозиции не поддержали, отметив, что «в Америке голосуют по две недели». Эксперты отмечают, что переход к голосованию в несколько дней становится тенденцией для многих стран, однако отмечают, что в России, где отсутствует прозрачность выборного процесса, логичнее было бы пока оставить голосование в один день.

В среду на заседании заксобрания Ульяновской области при обсуждении поправок в региональное законодательство о выборах оппозиционные фракции выступили с предложением просить ЦИК не допустить трехдневного голосования. Сначала об этом заявил депутат от фракции КПРФ Абдулхак Мурзаханов, попросивший председателя облизбиркома Юрия Андриенко передать главе ЦИК Элле Памфиловой просьбу депутатов «отменить трехдневное голосование, которое невозможно проконтролировать».

Напомним, возможность трехдневного голосования введена прошлым летом законом № 267ФЗ (от 31 июля 2020 года). Согласно закону, «по решению избирательной комиссии, организующей выборы, голосование может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней». Как пояснил депутатам господин Андриенко, на предстоящих выборах в Госдуму организатором выборов является ЦИК, и это будут основные выборы, «поэтому будет так, как решит ЦИК», региональные же выборы (в Ульяновской области это выборы губернатора региона) будут тогда уже подстраиваться под этот график.

Господина Мурзаханова поддержал лидер фракции КПРФ Айрат Гибатдинов, считающий, что против трехдневного голосования есть три важных аргумента. «Первое, чему способствует трехдневное голосование,— это возможность для махинаций. Особенно — на селе. Две ночи будут закрытыми избирательные участки, делай что хочешь с этими пакетами. Хочешь — меняй, хочешь — выкидывай. Второй момент — это пятница. Это рабочий день. И мы видели на прошедших выборах, как в пятницу бюджетников отпускали с работы на два часа раньше и везли на голосование. Именно в пятницу есть возможность мощного использования административного ресурса. И третье — такое голосование урезает возможности оппозиции по наблюдению, потому что установить на все дни круглосуточное наблюдение просто невозможно, у нас не хватит ни человеческих ресурсов, ни средств»,— сказал депутат.

Коммунистов поддержала фракция ЛДПР. Ее лидер Дмитрий Грачев заметил, что в «трехдневном голосовании нет смысла», поскольку прошедшие выборы в гордуму показали, что никакого увеличения явки эти три дня не дали, даже наоборот — она снизилась».

Лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин, несмотря на обычную конфронтацию с КПРФ, также поддержал коммунистов, заметив, что в некоторых регионах фальсификации при трехдневном голосовании «были очень серьезными». Он предложил «всем фракциям заксобрания объединиться и выступить с законодательной инициативой, направив в Госдуму предложения по отмене трехдневного голосования».

Впрочем, фракция «Единая Россия» от такого объединения отстранилась. Первый вице-спикер, секретарь реготделения партии Василий Гвоздев сказал, что «это федеральное законодательство, и главное в нем — это забота о людях». «В Америке и других странах голосуют по неделе, по две, и ничего, и это рано или поздно придет к нам»,— сказал лидер единороссов, заметив, что проблемы коммунистов минувшей осеью были не в трехдневном голосовании, а в том, что «они не смогли привести своих людей», в то время как „Единая Россия“ смогла привести и приведет хоть в один день, хоть в три».

Юрий Андриенко предложил в целях защиты результатов голосования поставить на каждом участке веб-камеры у каждого сейфа с проголосованными бюллетенями, на что коммунисты ответили, что проще тогда поставить солдат с ­автоматами.

Господин Андриенко, назвав просьбу депутатов передать пожелания ЦИКу «очень странной», сказал „Ъ“, что исполнит ее, «только если облизбирком проголосует за это».

Во фракции КПРФ считают, что выступать с законодательной инициативой — это слишком длительная процедура, которая вряд ли будет поддержана, и намерены уже на следующей неделе подготовить и подписать всеми оппозиционными фракциями обращение в адрес главы ЦИК и Госдумы. Дмитрий Грачев подтвердил, что подпишет обращение, заметив, что «надо также обратиться с этим предложением ко всем партийным коллегам из других регионов».

Подтвердил готовность подписать общее обращение и Максим ­Сурайкин.

Председатель межрегионального объединения избирателей, эксперт движения в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин заметил, что «действительно, во многих странах голосование растянуто на несколько дней, и особенно эта тенденция усилилась в Западной Европе в связи с пандемией». «Но в данной ситуации ссылка на другие регионы не очень корректна, потому что если в Западной Европе считают честно, то в том, как это делается у нас, есть большие сомнения. И хотя, с моей точки зрения, трехдневное голосование — это некоторое удобство для избирателей, для нашей страны это рановато, потому что у нас слишком большие претензии к нашим организаторам выборов. Поэтому я с ульяновскими депутатами согласен»,— сказал эксперт, заметив, что просьба ульяновской оппозиции «конечно же, учтена не будет».

Сергей Титов, Ульяновск