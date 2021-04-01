Округ да около

Местным политикам может не хватить проходных мест в партсписке «Единой России» на выборах в Госдуму РФ. Скорее всего, эти места достанутся кандидатам от крупных промышленных структур или федеральных властей. Поэтому собеседники „Ъ-Прикамье“ прогнозируют рост конкуренции в одномандатных округах. Так, на праймериз «Единой России» по округу №61 кроме действующего депутата Дмитрия Сазонова заявилась депутат заксобрания и бывший вице-премьер краевого правительства Ирина Ивенских. Источники „Ъ-Прикамье“ полагают, что она заручилась поддержкой краевых властей. Эксперты также отдают предпочтение Ирине Ивенских.



Депутат заксобрания Пермского края Ирина Ивенских вчера заявилась на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по выборам в Госдуму РФ по округу №61. Госпожа Ивенских претендует также на место в партийном списке. «Мне важно быть полезной, а многолетний опыт работы в исполнительной и законодательной ветвях власти востребован в решении самых сложных задач»,— объяснила свое решение Ирина Ивенских на своей странице в Facebook.

По информации „Ъ-Прикамье“, кандидатуру Ирины Ивенских готовы поддержать краевые власти. Собеседники, знакомые с подготовкой выборов, полагают, что госпожа Ивенских сосредоточится на выборах по одномандатному округу, так как проходные места в партийном списке «Единой России» в Госдуму могут достаться кандидатам, которых поддерживают крупные промышленные группы либо федеральные власти.

Источник, знакомый с деталями выдвижения госпожи Ивенских, подтверждает эту версию. По его мнению, в самый последний момент федеральное руководство партии может направить в регион оказавшегося без мандата кандидата. Так, в 2016 году за три часа до истечения сроков подачи заявок на пермские праймериз свое заявление принес телеведущий Алексей Пушков, который в итоге стал сенатором от Прикамья.

Отметим, что ранее на предварительное голосование по партспискам заявился действующий депутат Госдумы РФ Александр Василенко, поддерживаемый ЛУКОЙЛом. Также ожидается, что в праймериз примет участие кандидат от одного из градообразующих предприятий Березников. Напомним, что ранее в числе кандидатов в партийный список в Госдуму от региона, по данным „Ъ-Прикамье“, наряду с Ириной Ивенских рассматривался депутат заксобрания, Герой России Сергей Яшкин.

Действующим депутатом по округу №61 является Дмитрий Сазонов, избранный в 2016 году при поддержке «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). В беседе с корреспондентом „Ъ-Прикамье“ депутат заявил, что готов к конкуренции на праймериз. «Участие Ирины Ивенских оцениваю позитивно. Это мой старый боевой товарищ по ОНФ. Могу ее решение только поддержать. Конкуренция дает возможность партии выбрать наиболее сильных кандидатов для выдвижения на выборы. Пусть победит сильнейший — тот, кого поддержат избиратели округа №61»,— поделился господин Сазонов.

Ирина Ивенских является выпускницей Пермского государственного педагогического университета по специальности «Учитель начальных классов. Школьный психолог». В 2015 году получила второе высшее образование в Высшей школе экономики по направлению «Менеджмент». В 2019 году госпоже Ивенских была присуждена ученая степень кандидата психологических наук.

Свою карьеру Ирина Ивенских начинала в учреждениях образования. С 2004 по 2015 год возглавляла пермский лицей №10. В 2011 году она была избрана в заксобрание Пермского края по партспискам «Единой России». В 2013 году госпожа Ивенских стала сопредседателем регионального отделения Общероссийского народного фронта вместе с хирургом Сергеем Сухановым и бывшим замминистра торговли Пермского края Дмитрием Сазоновым.

В 2015 году Ирина Ивенских досрочно сложила полномочия депутата и перешла в краевое правительство на должность вице-премьера, курирующего вопросы образования, культуры и спорта. Через год она участвовала в праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание по округу №25, но проиграла предпринимателю и внуку экс-губернатора Прикамья Геннадия Игумнова Михаилу Арзуманову. Однако в 2018 году она все же вернулась в заксобрание, получив вакантный мандат депутата Александра Шицына, возглавившего краевое министерство ЖКХ. А в 2019 году Ирина Ивенских вернулась на пост сопредседателя ОНФ.

Ее кандидатура, по данным „Ъ-Прикамье“, пользуется поддержкой одного из бывших лидеров пермского ОНФ Григория Куранова, соратника бывшего губернатора Прикамья Юрия Трутнева.

Политтехнолог Виктор Соколов считает, что у Ирины Ивенских высокие шансы одержать победу на праймериз. «Шансы у нее выше, чем у Дмитрия Сазонова. Ирина Ивенских больше соответствует тренду на выдвижение от „Единой России“ общественников, а также может рассчитывать на поддержку административного ресурса. Причем у нее больше шансов победить по округу, чем войти в партсписок на проходные места»,— отмечает эксперт.

По его словам, основные кандидаты на праймериз в госдуму уже определились. «Единственная интрига остается в 58-м округе, где пока заявился только Игорь Шубин, не являющийся фаворитом краевых властей. Но где же фаворит?» — удивляется Виктор Соколов.

Константин Кадочников