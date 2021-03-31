Главгосэкспертиза повторно одобрила этап строительства сухогрузного района морского порта Тамань

Главгосэкспертиза России повторно одобрила второй этап строительства глубоководного незамерзающего сухогрузного района морского порта Тамань. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Положительное заключение на строительства сухогрузного района уже выдавалось в 2014 году, но позже инвестпроект включили в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также в подпрограмму «Комплексное развитие транспортных узлов» госпрограммы «Развитие транспортной системы», в результате потребовалась новая оценка.

Проектом предусмотрено строительство объектов сухогрузного комплекса мощностью до 80,44 млн т в год, в том числе для обеспечения возможности принимать суда дедвейтом до 150 тыс. т, создание терминалов металлогрузов, нефтепродуктов и минеральных удобрений, а также зернового, угольного, контейнерного терминалов, строительство путей и инфраструктуры железнодорожной станции Портовая, прокладка подъездных железнодорожных путей, дороги на территории сухогрузного комплекса и пр.

Ранее “Ъ” писал, что правительство готово исключить новый сухогрузный район морского порта Тамань из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ). Порт за 183 млрд руб. стал неинтересен ключевым грузовладельцам — СУЭК и «Кузбассразрезуглю» — на фоне падения цен на уголь.

Строительство сухогрузного района морского порта Тамань ведется в Темрюкском районе Краснодарского края с 2006 года. Сюда планируется перевести обработку части грузопотоков, которые транзитно идут через порты стран, граничащих с Россией. Район планируют интегрировать в международный транспортный коридор «Север-Юг».

Наталья Решетняк