Акции разворачивают доходом к инвесторам

ЦБ готов избавить дивидендные выплаты российских компаний от налогообложения в случае инвестирования в их акции физических лиц через механизм индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Это, по мнению регулятора, уберет дискриминацию акций по сравнению с облигациями. Так Банк России хочет поддержать тенденцию выхода российских эмитентов на фондовый рынок, полагают эксперты. Но, по их мнению, логичным бы выглядело стимулирование частных инвесторов по вложениям в облигации как более надежные инструменты.

ЦБ считает, что на ИИС нужно убирать дискриминацию по налогообложению дивидендов по акциям по сравнению с купонным доходом по облигациям, заявил 31 марта, на круглом столе в Совете федерации первый зампред Банка России Сергей Швецов. Об этом рассказали “Ъ” несколько участников круглого стола. По их словам, господин Швецов не уточнил, на каком типе ИИС планируется отменить налогообложение дивидендов. В ЦБ подтвердили такие планы.

С этого года купоны по всем облигациям вошли в налоговую базу по операциям с ценными бумагами и стали облагаться налогом по ставке 13%. Таким образом, по существующему сейчас ИИС 2-го типа, обладатель которого при условии инвестирования свыше трех лет получает налоговый вычет в виде освобождения от налогообложения полученного инвестдохода, купонные платежи не облагаются налогом. Дивиденды же не входят в этот налоговый вычет — они поступают на счет с уже взятым налогом, который удерживает эмитент.

По словам одного из собеседников “Ъ”, отказ от налогообложения дивидендов потенциально может коснуться как ИИС-2, так и разрабатываемых счетов третьего типа. Регулятор полагает, что решать, на какие типы будет распространяться новшество, должно правительство, а задача ЦБ была поднять вопрос «налогового арбитража между акциями и облигациями на ИИС». «Правила для этих двух счетов могут быть разными»,— говорит собеседник “Ъ”. «Пока такие предложения официально в Минфин не поступали»,— заявили в пресс-службе министерства.

Разрабатываемый ИИС-3 (см. “Ъ” от 29 октября 2020 года) предполагает комбинацию двух налоговых вычетов, присутствующих сейчас у 1-го и 2-го типов. Помимо вычета с инвестдохода, который есть в ИИС-2, он также должен иметь вычет с взносов (на сумму, не превышающую 6% от дохода гражданина), присутствующий у ИИС-1. При этом минимальный срок инвестирования через ИИС-3 установлен в десять лет.

Сергей Швецов также отметил на встрече, что сейчас инвестиции в акционерный капитал более актуальны, чем в облигации, рассказывает другой источник “Ъ”. «Отказ от налогообложения дивидендов — это как раз и есть стимулирование вложений россиян в эти долевые инструменты»,— отмечает один из собеседников “Ъ”.

3,7 миллиона ИИС было открыто частными инвесторами на 28 февраля 2021 года

«Сейчас обороты на рынке акций превосходят обороты по облигациям федерального займа, и эмитенты планируют все больше размещений на бирже с все более активным участием физических лиц»,— отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитала» Сергей Суверов. Поэтому, по его словам, ЦБ хочет за счет отмены налога на дивиденды еще больше стимулировать частных инвесторов вкладываться в капитал российских компаний, чтобы создать лучшие условия для набирающего темпы процесса выхода эмитентов на отечественный фондовый рынок.

«Вложения в облигации надежных эмитентов с высоким кредитным качеством — менее рисковая инвестиция, нежели чем инвестиции в акционерный капитал»,— говорит руководитель корпоративного блока ИК «Фридом Финанс» Александр Цыганов. Поэтому, по его словам, логично выглядит стимулирование вложений частных инвесторов через ИИС именно в бонды посредством освобождения купонного дохода, полученного по этим бумагам, от налогообложения.

Илья Усов, Полина Смородская