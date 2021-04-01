Депортация олимпийских масштабов

Президент «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев выступил с проектом редевелопмента территории Большого порта Санкт-Петербург стоимостью 400 млрд руб. По масштабам инвестиций и значимости проект сравним со строительством к Олимпиаде-2014, говорится в презентации. На 600 га предлагается построить новый флагманский район, а более 20 портовых терминалов и предприятий перенести в Усть-Лугу. Кроме того, с территории порта предлагается убрать Балтийский завод, «Северную верфь», «Адмиралтейские верфи», а также Кировский завод. В правительстве Петербурга и Ленобласти говорят, что инициатива требует дополнительной проработки. Сами стивидоры порта к идее относятся скептически.

Президент «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Андрей Бокарев в своем письме от 16 марта президенту Владимиру Путину предложил новый проект редевелопмента территории Большого порта Санкт-Петербург грузооборотом 60 млн тонн. Речь идет о переносе более 20 объектов с территории города, включая «Морской порт Санкт-Петербург» и «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (входят в Первую портовую компанию Владимира Лисина), Балтийский балкерный терминал («Уралкалий»), Первый контейнерный терминал и «Петролеспорт» (Global Ports), Балтийский судомеханический завод и т. д. Новым местом их расположения, по предложению господина Бокарева, должна стать Усть-Луга, где бизнесмену принадлежит 48,99% «Усть-Луга Ойл» и работает «Ростерминалуголь» УГМК, совладельцем которого он является. Кроме того, убрать с территории Петербурга предлагается входящие в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) Балтийский завод, «Северную верфь», «Адмиралтейские верфи», а также Кировский завод.

На высвобожденных 600 га предлагается построить новый район — жилую и коммерческую недвижимость с объектами социальной инфраструктуры и культуры общей площадью 4,8 млн кв. м. Выручка резидентов территории составит 130 млрд руб. в год, а после реализации проекта — 1,5 трлн руб., инвестиции в развитие порта — 440 млрд руб.

Проект можно реализовать за счет средств инвесторов с использованием инструментов ГЧП при участии ВЭБ.РФ, а группа инвесторов с акционерами ТМХ готова выступить оператором проекта на основе создаваемой «Корпорации развития портов Северо-Западного региона», отмечает бизнесмен. По масштабам проект сравним со строительством объектов к Олимпиаде-2014 и освоением острова Русский, говорится в презентации проекта.

Согласно визе президента на документе, премьеру Михаилу Мишустину поручено проработать его с министерствами и субъектами федерации. В Минтрансе и Минэкономики сообщили “Ъ”, что изучают вопрос. В аппарате вице-губернатора Петербурга Максима Соколова заявили “Ъ”, что проект соответствует мировой практике размещения мощностей за городом, но в его основе должна лежать просчитанная экономическая финансовая модель, балансирующая интересы всех участников. В ВЭБ.РФ говорят, что в курсе данной инициативы, «проект масштабный и требует всестороннего анализа». «Правительству Ленинградской области эта инициатива известна, но в настоящий момент совместно с администрацией Санкт-Петербурга мы анализируем представленные предложения»,— заявили в пресс-службе губернатора Александра Дрозденко. Порт Усть-Луга готов принять весь заявленный грузооборот на действующих и строящихся терминалах, отмечают там.

По словам собеседников “Ъ”, правительство Петербурга не готово отказаться от крупных налогоплательщиков порта, отдав их в Ленинградскую область.

Перенос Большого порта Санкт-Петербург обсуждается не в первый раз. В 2018 году тогдашний губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обещал частичный переезд резидентов порта в Бронку к 2025 году, перебазирование Балтзавода и «Адмиралтейских верфей» также обсуждалось в 2013 году.

В ГК «Дело» (принадлежит 30,75% Global Ports) отмечают, что аналогичные проекты в других странах реализовались после тщательного и глубокого обсуждения. Владельцев активов в порту пока никто ни о чем не спросил, подчеркивают там. К проекту очень много вопросов — как будет происходить процесс релокации терминалов, обеспечиваться непрерывность обработки грузопотока, на каких условиях будет выделяться земля в Усть-Луге, как будут компенсированы уже понесенные затраты инвесторов и т. п., говорят в «Деле». В «Первой портовой компании» считают проект нецелесообразным. Его анализ должен учитывать не только доходы от продажи недвижимости, но и расходы на создание дублирующей инфраструктуры и перенос перевалки с учетом интересов десятков стивидоров и сотен компаний, осуществляющих свою деятельность в порту, равно как и тысяч работников портов, говорят там. Планы по строительству элитного жилья на «освобождаемой» территории источник “Ъ” называет сомнительными, так как такое жилье будет соседствовать с плотным трафиком на платной магистрали ЗСД.

Надежда Малышева из PortNews полагает, что от инициативы может выиграть не только Усть-Луга, но и район Бронки, а также новый проект строящегося Приморского УПК. При этом для стивидоров такой перенос очень сложный и затратный, соглашается эксперт, грузовладельцы также должны пойти на перевод своих потоков. А верфи, имеющие стратегическое и военное значение, перенести нереально, считает госпожа Малышева. В ОСК говорят, что к ним запросов о переносе верфей не поступало.

Директор департамента консалтинга Colliers в Санкт-Петербурге Василий Довбня называет проект застройки Большого порта по масштабу сопоставимым с развитием намывных территорий. Эксперт оценивает годовой объем спроса на жилье в городе в 3–4 млн кв. м. На реализацию проекта, по его мнению, может потребоваться 20 лет. Гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков добавляет, что территория Большого порта заинтересует девелоперов, но ее целесообразно разделить на лоты — найти претендентов на весь участок будет сложно.

Очевидными минусами площадки Большого порта господин Довбня считает отсутствие на территории развитой дорожной сети. Заявленные 700 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, по его словам, пока выглядят излишними. Руководитель «Петербургской недвижимости» Ольга Трошева считает, что пока в проекте застройки порта слишком много неизвестных. «Плюсы участка — близость к центральной части города и видовые характеристики, очевидные минусы — обособленность от обжитой части города»,— рассуждает она. При этом госпожа Трошева уверена, что проект вызовет интерес застройщиков.

Анастасия Веденеева, Александра Мерцалова; Яна Войцеховская, Санкт-Петербург