Акции невиданной щедрости

Власти Башкирии получат в собственность 38,3% акций «Башкирской содовой компании» (БСК), решил президент России Владимир Путин. Еще 11,7% плюс одна акция перейдет в доверительное управление республике. Собеседник „Ъ“ полагает, что вероятнее всего акции перейдут в управление госинвесткомпании «Региональный фонд», которая была соответчиком по иску Генпрокуратуры о деприватизации БСК. Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя решение Владимира Путина, отметил, что после получения прав на контрольный пакет БСК будет самым крупным предприятием, «которым сможет управлять республика».

Президент России Владимир Путин поручил правительству передать Башкирии контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании» (БСК), которая в 2020 году была национализирована решением арбитражного суда. «Прошу правительство передать 38,3% акций „Башкирской содовой компании“ в собственность республики Башкортостан. Собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но, кроме этого, еще 11,7% плюс одну акцию, как мы и договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики»,— сказал Владимир Путин.

Президент России также поручил правительству заключить соглашение с республикой. «В этом соглашении нужно определить конкретные планы и основные показатели „Башкирской содовой компании“, включая объемы производства и инвестиций,— отметил глава государства.— Также необходимо предусмотреть механизмы контроля за использованием государственного имущества».

Собеседник „Ъ“, близкий к администрации главы Башкирии, отметил, что о передаче акций БСК в собственность республики было известно около трех месяцев назад. «При этом надо учесть, что решение принимал лично Владимир Владимирович. Передача региону контрольного пакета, в том числе его части в доверительное управление,— жест доброй воли самого президента»,— сообщил собеседник. Прогнозируя дальнейшую судьбу акций БСК, он добавил: «Большая вероятность, что акции перейдут в доверительное управление Регфонда».

По итогам 2019 года выручка БСК составила 68,3 млрд руб., чистая прибыль — 12,7 млрд руб. В 2020 году выручка предприятия равнялась 48,3 млрд руб.

Глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя в соцсетях решение господина Путина, отметил, что для жителей республики «сегодня очень важный день».

Назвав приватизацию БСК «мутной», глава региона отметил, что БСК будет самым крупным предприятием, «которым сможет управлять республика». «То есть результаты деятельности завода не будут утекать в офшоры и покупку элитной недвижимости за пределами страны, а пойдут на благо людей, обычных жителей нашей республики, на решение их социальных вопросов,— отметил Радий Хабиров.— У нас появляется возможность организовать работу таким образом, чтобы не выкачивать из предприятия последние соки, а обеспечить его модернизацию и решать накопившиеся за десятилетия экологические проблемы».

«Впереди нас ждет продолжение большой и комплексной работы по модернизации, поиску сырья, как и прежде, решению экологических вопросов на благо республики и страны»,— написал в Facebook генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.

Напомним, что в декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии, рассмотрев иск Генпрокуратуры России, постановил истребовать 95,7% акций (1,58 млн из 1,66 млн штук) «Башкирской содовой компании» из незаконного владения АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом „Башкирская химия”» и передать их в собственность Росимущества. Этому решению предшествовали многочисленные протесты защитников шихана Куштау, который БСК хотела получить в промышленную разработку для добычи сырья, и вмешательство в конфликт Владимира Путина. В конце августа президент России поручил провести прокурорскую проверку сделки 2013 года, в результате которой государство утратило контроль над БСК. В марте текущего года решение суда первой инстанции устояло в апелляции.

До решения о националиции БСК у республиканского «Регионального фонда» было 38,3% акций предприятия. Контрольный пакет в размере 57,18% принадлежал группе «Башкирская химия», подконтрольной Дмитрию Пяткину и бывшему первому вице-губернатору Ненецкого автономного округа Сергею Черникову.

Политолог Арсен Шаяхметов считает, что «сбылся самый оптимистичный вариант из всех возможных». «Это значительный успех правительства республики не только с экономической точки зрения, но и имиджевая победа, демонстрация влияния на принятие решений федеральным центром»,— отметил господин Шаяхметов.

Политолог Аббас Галлямов считает, что «политическая логика победила бизнесовую». «Компанию мог заполучить кто-нибудь из близких к Кремлю бизнесменов, но этот шаг привел бы к резкому всплеску общественного возмущения — прежде всего в Башкирии. Москва решила не рисковать, все-таки впереди выборы, а Башкирия является важным источником голосов для „Единой России“»,— полагает эксперт.

Булат Баширов, Елена Чиркова