Пулково оценит базу

Управляющая компания Пулково ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) планирует представить правительству Петербурга, с которым у нее заключено концессионное соглашение о развитии аэропорта, мастер-план расширения мощностей к концу 2021 года. Это объясняется мировым кризисом в авиаотрасли, на фоне которого тяжело прогнозировать темпы восстановления пассажиропотока, от которого зависят вложения в инфраструктуру. После прошлогоднего падения операционных показателей почти в два раза, в 2021 году авиагавань может обслужить около 14 млн человек, рассчитывая на внутренний туризм. Это станет отсчетом для базового прогноза темпов роста пассажиропотока в последующие годы.

ВВСС во второй раз за последний год переносит сроки согласования развития аэропорта Пулково с региональными властями. Раньше представить вторую очередь строительства предполагалось осенью 2020 года, позже обсуждение сдвинули на первую половину 2021 года. Как заявил вчера генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев, компания рассчитывает на продление работы над мастер-планом до конца 2021 года.

«Это самый тяжелый кризис за историю авиации. Согласно ГЧП, аэропорт должен развиваться только тогда, когда он достигнет 22 млн пассажиров. Это подразумевает, что есть экономика, которая позволяет получить деньги, чтобы вкладывать в развитие нового терминала. Возможности полноценного развития с 14 млн пассажиров нет, но учитывая, какими темпами мы развиваемся, эта возможность просто сдвигается на год. За это время можно более качественно подготовить материалы по второй фазе развития»,— сказал он.

Господин Сергеев пояснил “Ъ”, что управляющая компания не может запланировать терминал, ориентируясь на негативные показатели прошлого года. «В июле-августе мы поймем, куда перешел трафик, и сможем понять базовый уровень (перевозок в новых реалиях.— “Ъ”)»,— комментирует он. По его словам, прогнозы пассажиропотока к концу концессионного соглашения в 2039 году также снижаются, сдвигаясь по объему на два года назад. Ранее предполагалось, что к 2023 году пассажиропоток Пулково составит 25 млн человек, к 2035-му — 35 млн человек, а к 2039-му — до 38 млн человек.

В 2017–2019 годах Пулково приблизилось к пороговому значению пропускной способности существующего терминала, в связи с чем активизировалось обсуждение строительства новой очереди. Стоимость первой фазы строительства составила €1,2 млрд.

Доли в ВВСС через кипрскую Thalita Trading Limited принадлежат «ВТБ Капитал» (25,01%), немецкой Fraport AG (25%), катарской Qatar Investment Authority (24,99%) и РФПИ с пулом иностранных инвесторов (25%).

В конце 2019 года глава банка ВТБ Андрей Костин сообщал, что в Пулково могут построить новый терминал за €400 млн. Речь идет о строительстве терминала рядом с существующим, уточняли тогда в ВТБ. По словам господина Костина, терминал, скорее всего, расположится на месте старого здания с башнями. Сейчас оно находится слева от центрального аэровокзала. О конкретных планах развития после этого не сообщалось.

На фоне массового сокращения авиаперевозок в мире из-за пандемии коронавируса пассажиропоток Пулково сократился с рекордных 19,6 млн пассажиров до 11 млн человек в 2020 году. Этот факт, в частности, не позволил управляющей компании ощутить эффект от режима седьмой свободы воздуха, введенного впервые в этом году. Либерализация авиасообщения со многими странами Европы могла способствовать существенному росту пассажиропотока аэропорта. В связи с падением показателей Пулково получило отсрочку по концессионному платежу в бюджет Петербурга, подтвердил “Ъ” господин Сергеев. В 2018 году управляющая компания выплатила более 2,2 млрд рублей в местный бюджет, сообщал ранее экс-глава ВВСС Владимир Якушев. Он пояснял, что ставка составляет около 11% от выручки.

В условиях ограниченного международного авиасообщения с большинством стран Пулково рассчитывает на динамичные темпы роста перевозок по внутренним направлениям. Российские авиакомпании в январе — феврале 2021 года сократили перевозки на 37,8%, до 10,5 млн пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росавиации. Международные перевозки сократились на 83,5%, до 1,1 млн пассажиров, внутренние — почти достигли объема прошлого года (снижение составило 7,2%), перевезено 9,38 млн пассажиров.

Яна Войцеховская