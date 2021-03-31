За 2020 год УБРиР увеличил прибыль на 57% — до 749,7 млн рублей

В 2020 году Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) получил 749,7 млн руб. прибыли по РСБУ, сообщила пресс-служба банка. Это на 57% больше показателей предыдущего года. Объем собственных средств банка в 2020 году составил 18,4 млрд руб.

Активы банка за год выросли на 7,9%, до 276,6 млрд руб. Объем кредитов частных клиентов увеличился за год на 12% и составил 61,7 млрд руб. «Если рынок прирос в основном за счет ипотеки, то УБРиР пополнял свои активы за счет всех кредитных сегментов: потребительских займов, кредитных карт, ипотеки», — сообщили в пресс-службе банка, добавив, что количество оформленных ипотечных договоров за год выросло на 51%.

В свою очередь пассивы банка увеличились на 8% и составили 257,8 млрд руб, говорится в сообщении. Это произошло из-за увеличения объема средств клиентов, не являющихся кредитными организациями, и выпуска ценных бумаг. Основную долю в пассивах составили обязательства перед физлицами. В конце 2020 года портфель вкладов физлиц составил 172 млрд руб. Остатки на карточных увеличились на 11% до 9 млрд руб.

Чистый процентный доход банка вырос на 0,17% и составил 3,4 млрд руб. Как сообщила пресс-служба УБРиР, половину процентных доходов составили доходы от ссуд, предоставленных клиентам. Еще 41,3% составили доходы от размещения средств в кредитных организациях, 5,78% — доход от вложения в ценные бумаги.

«В 2020 году УБРиР активно подключал юридических лиц к эквайрингу, что отразилось на комиссионных доходах банка; развивал дистанционные каналы и доставку, что повлияло на спрос банковских услуг у клиентов, подключился к системе быстрых платежей, что привело к ускорению прироста объема переводов»,— говорится в сообщении банка. Количество частных пользователей интернет-банка и мобильных приложений выросло на 29%, корпоративных — на 7%.

В текущем году банк планирует переработать продуктовую линейку, продолжит развивать дистанционные каналы обслуживания и расширит базу клиентов, добавили в пресс-службе.

Михаил Мананников