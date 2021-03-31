Nordwind и «Победа» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Стамбул

Авиакомпании Nordwind и «Победа» весной запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Стамбул (Турция), сообщила пресс-служба аэропорта Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов»). Первый вылет самолета Nordwind состоялся утром 31 марта, говорится в сообщении. Полеты будут выполняться по средам и субботам на самолетах Airbus A321. Из Екатеринбурга самолет будет вылетать в 4:55, из Стамбула — в 16:50.

Самолеты «Победы» начнут летать в Стамбул с 1 апреля по вторникам, четвергам и воскресеньям. Время отправления из Екатеринбурга — 8:15, из Стамбула — 7:55. В конце апреля также планируют начать полеты по понедельникам и пятницам.

Кроме того, ожидается, что с 29 апреля полеты из Екатеринбурга в Стамбул начнет выполнять турецкая компания Turkish Airlines. «С приходом на маршрут трех авиакомпаний общее число рейсов в Стамбул из Кольцово достигнет девяти в неделю»,— отметили в пресс-службе Кольцово.

Михаил Мананников