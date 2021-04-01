В арзамасском парке наломали дров

В нижегородском следственном управлении СК завершили расследование уголовного дела о взятке в контрольно-ревизионном управлении (КРУ) областного министерства финансов. Двум бывшим работникам КРУ предъявлено обвинение в получении через посредника 500 тыс. руб. за несоставление акта о выявленных нарушениях при проверке расходов в муниципальном парке города Арзамаса. Один из обвиняемых контролеров при задержании был в состоянии наркотического опьянения — дома он выращивал марихуану. Из минфина оба сотрудника были уволены.



Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, завершено уголовное дело в отношении бывших сотрудников министерства финансов Нижегородской области, обвиненных по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки группой лиц, в крупном размере». По информации “Ъ-Приволжье”, речь идет о бывшем консультанте отдела контроля отраслей производственной сферы и целевых программ КРУ минфина Андрее Сыщенко и главном специалисте этого же отдела Денисе Карпове.

Обоих мужчин задержали в октябре прошлого года после того как посредник в машине передал двумя траншами 500 тыс. руб. Передача свертка с наличными проходила под контролем сотрудников УБЭП. По версии следствия, незаконное вознаграждение контролеры якобы просили, чтобы не отражать в акте камеральной проверки нарушения, выявленные при использовании целевых бюджетных средств муниципальным автономным учреждением культуры (МАУК) «Парк культуры и отдыха им. А. П. Гайдара».

В этом парке города Арзамаса в 2019 году было проведено масштабное благоустройство на 137 млн руб., выделенных из бюджетов всех уровней. В том числе 50 млн руб. составил федеральный грант, полученный благодаря тому, что Арзамас в 2018 году победил во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения». В парке за счет этих средств создали несколько площадок для отдыха, комьюнити-центр, арку для молодоженов, велодорожку. Также были построены сцена, амфитеатр, ярмарочная площадь и установлена арт-инсталляция «Звезда Гайдара». На осмотр обновленного парка в конце 2019 года приезжали губернатор Глеб Никитин и министр строительства РФ Владимир Якушев, похвалившие создателей новой территории. Парк в Арзамасе попал в рейтинг лучших практик благоустройства в регионах, в прошлом году там прошел этап форума «Архитекторы.рф». Добавим, что еще до получения грантов муниципальный парк довольно активно развивался, МАУК брало небольшие кредиты на покупку аттракционов и жило за счет зарабатываемых средств.

В минфине области не говорят, какие именно финансовые нарушения были выявлены в ходе проверки парка, за сокрытие которых, по версии следствия, была запрошена взятка объемом полмиллиона рублей. «Комментарии по этому поводу могут затронуть законные интересы участников уголовного судопроизводства», — сообщили в региональном министерстве финансов, также не став говорить о результатах служебной проверки по данному поводу. Судя по телефонному справочнику минфина, оба обвиняемых в коррупционном преступлении сотрудника КРУ были уволены, а начальник отдела был понижен до консультанта.

Добавим, что в прошлом году в связи с распространением коронавируса и антикарантинными мерами по коронавирусу руководство КРУ минфина рассказало “Ъ-Приволжье”, что ревизоры работали удаленно из дома и так же проводили проверки, их вживую не видели несколько месяцев. Когда сотрудники УБЭП проводили обыск у одного из подозреваемых госслужащих, он встретил оперативников в состоянии наркотического опьянения, а дома у него нашли выращиваемую в горшках марихуану. Мужчина признал вину только в хранении наркотиков, отрицая свое участие в получении денег от директора проверяемой организации. В итоге его по ходатайству следователя заключили в СИЗО. Руководитель камеральной проверки, которого взяли с поличным, вину в должностной взятке признал частично и ждет суда под домашним арестом. Добавим, что в суде уже рассматривается уголовное дело в отношении третьего фигуранта — 62-летний бывший директор одной из коммерческих фирм Арзамаса обвиняется в посредничестве при передаче крупной взятки.

Иван Сергеев