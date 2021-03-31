Мэрия Нижнего Новгорода утвердила проект концессии на станцию снеготаяния

Администрация Нижнего Новгорода опубликовала утвержденный проект концессионного соглашения с АО «Нижегородский водоканал» на строительство станции снеготаяния в районе Гребного канала. Как следует из документа, соглашение будет действовать десять лет, станция должна быть построена до конца 2021 года близ станции аэрации водоканала у Артемьевских лугов.

Стоимость станции снеготаяния оценена в 103,9 млн руб., ее производительность составит 7 тыс. куб. м в сутки. Концессионная плата будет состоять из фиксированной и переменной частей. Первая оценена в 14,8 млн руб. и выплачивается единовременно в течение трех месяцев со дня подписания соглашения. Переменная часть рассчитывается как процент от величины превышения фактической выручки над суммой расходов концессионера по обязательствам соглашения, налогов и выплат по кредитам.

Ранее администрация Нижнего Новгорода заключила концессионный договор стоимостью 160 млн руб. с дочерней компанией Нижегородского водоканала ООО ГИС, которая планировала построить две станции снеготаяния в Нижегородском и Приокском районах. Однако из-за просчетов при проектировании проекта в конце 2020 года договор был расторгнут.

Подробнее – в материале “Ъ-Приволжье” «Таял позапрошлогодний снег».

Владимир Зубарев