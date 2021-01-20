Таял позапрошлогодний снег

После прошедшего в выходные обильного снегопада дума Нижнего Новгорода вернулась к вопросу строительства в городе станций снеготаяния, которые по первоначальному плану должны были быть построены еще в 2019 году. В конце прошлого года администрация расторгла концессионный договор стоимостью 160 млн руб. с дочерней фирмой Нижегородского водоканала, взявшей на себя обязательство построить две станции в 2020 году, но не выполнившей его из-за просчетов при проектировании объектов. Теперь одну станцию обещают построить к концу 2021 года, и водоканал весной опять выйдет в администрацию с концессионной ­заявкой.



Комиссия гордумы по экологии подняла вопрос о строительстве станций снеготаяния в Нижнем Новгороде. Напомним, создать их пока не получается, хотя предыдущий глава города Владимир Панов публично обещал ввести в эксплуатацию две станции к концу 2019 года. Затем планы изменились, и мэрия заключила концессионное соглашение с ООО ГИС — дочерним предприятием муниципального Нижегородского водоканала. Оно обязалось построить станции за 160 млн руб. в Нижегородском и Приокском районах города к концу 2020 года и затем десять лет окупать свои вложения за счет платы города за утилизацию снега. ­Однако в процессе оформления земельных участков и проектирования станций выяснилось, что на выбранном месте в Приокском районе стройка невозможна из-за ветки газопровода. В итоге концессионер смог подготовить лишь проектно-сметную документацию на одну станцию, и в декабре администрация расторгла концессионное соглашение с ГИС, выкупив проект почти за 15 млн руб. Этот объект спроектирован на территории Нижегородской станции аэрации на набережной Гребного канала, чтобы вода сразу попадала в очистные сооружения. «Снег будет плавиться естественным образом в сточных водах, так как их средняя температура составляет 15–18 градусов. После плавления в камере осадки с помощью насосов будут перекачиваться в коллектор и проходить очистку на станции аэрации», — пояснили в водоканале технологию утилизации вывозимого с улиц снега.

Заместитель главы города Илья Штокман рассказал, что затраты на проект будут зачтены в будущей концессии: весной в администрацию будет подана заявка напрямую от Нижегородского водоканала, который обязуется построить объект в Нижегородском районе к концу 2021 года и сейчас прорабатывает параметры договора.

Это известие вызвало раздражение у председателя бюджетной комиссии Марка Фельдмана. «Если это те же люди, то доверие к ним подорвано: город уже потерял время и деньги. Как можно было формировать финансовую модель концессии, не выяснив, где какие сети проходят?» — спросил депутат, потребовав от администрации вести жесткий контроль за реализацией проекта и «возможно, провести ротацию» ответственных лиц в ­водоканале.

Добавим, что кадровые изменения в муниципальном предприятии в ноябре уже произошли благодаря сотрудникам ФСБ и СК, задержавшим гендиректора водоканала Николая Николюка и нескольких его подчиненных из руководящего звена по подозрению в получении систематических взяток. ­Назначенный врио директора главный инженер предприятия Владимир Шацков уже два месяца работает фактически за троих — ­себя и двух заместителей. Мэр города Владимир Шалабаев обещает в течение ближайшего месяца назначить нового гендиректора Нижегородского водоканала, рассматривая сейчас несколько кандидатур.

Что касается строительства еще двух станций снеготаяния, мэрия подобрала участки в Сормовском и Советском районах и планирует заказать проекты, которые разместят рядом с крупными канализационными сетями водоканала. По словам Ильи Штокмана, от такой схемы строительства не уйти, поскольку все другие в разы дороже и экономически невыгодны городу, который будет платить по тарифам водоканала за утилизацию снега. В Автозаводском и Ленинском районах города технические решения по утилизации снега предлагали ГАЗ и другие организации, но их сочли дорогостоящими. «Будем думать, пока в ближайших планах три станции», — подытожил Илья Штокман.

Чиновники и депутаты также поспорили по поводу уборки города после сильной метели в выходные. Председатель комитета по экологии областного заксобрания Владислав Атмахов настаивал, что в Нижнем Новгороде был «коллапс и девятибалльные пробки». Вице-мэр Дмитрий Сивохин утверждал, что никакого коллапса не было, ни одна трасса или съезд не перекрывались из-за сильного снегопада и «город ехал, а не стоял». Чиновник также не преминул напомнить, что в прошлом году область отказалась выделить субсидию на закупку 88 единиц снегоуборочной техники, которая помогла бы эффективнее убрать городские дороги. Депутаты в целом признали хорошей работу коммунальщиков, решив, что мэрия справилась со снегопадом, а вывоз снежных навалов завершится в ближайшие ­­два-три дня.

Роман Кряжев