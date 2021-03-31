Design & Decor St. Petersburg 13–15 апреля 2021 года

Design & Decor St. Petersburg — это эффективная площадка для профессионального развития, нетворкинга, общения с единомышленниками и поиска вдохновения. Это возможность провести личные встречи здесь и сейчас и установить деловой контакт со специалистами индустрии.

В программе Design & Decor St. Petersburg — 2021:

• Открытая дискуссионная площадка для обмена опытом, профессионального развития и делового общения — Designers Club.

• ТРИ ДНЯ СЕМИНАРОВ от экспертов интерьерного рынка двух столиц — Москвы и Санкт-Петербурга.

• Более 25 СПИКЕРОВ, практиков, готовых поделиться своими знаниями и обсудить главные вопросы индустрии дизайна.

• 20 ЧАСОВ ЛЕКЦИЙ на самые актуальные и горячие темы индустрии.

• Истории успеха и откровения об ошибках в работе практикующих дизайнеров и архитекторов.

Сюрпризы от участников.

Среди спикеров Designers Club 2021: Дженни Яснец, практикующий дизайнер, основатель Art Spice Studio, которая создала и воплотила более 300 объектов в Москве, Петербурге, Киеве, на Лазурном берегу Франции, Сергей Трегубов, дизайнер, декоратор, телеведущий, основатель и директор дизайн-студии, Тигран Симонян, автор научных публикаций по технологии строительных процессов, руководитель строительной студии полного цикла «Параллель», Надежда Лашку, профессиональный дизайнер интерьеров с опытом работы более 20 лет, руководитель дизайн-бюро, член Союза дизайнеров Москвы и многие другие…

Эксперты интерьерного рынка поделятся актуальной информацией о развитии рынка, трендах в оформлении общественных и частных пространств, успешными кейсами, а также собственным опытом в создании узнаваемого бренда и построении бизнеса в индустрии дизайна и декорирования интерьеров.

На площадке Designers Club будут обсуждаться следующие темы:

• Какое будущее у профессии «интерьерный дизайнер»?

• Новые тенденции в планировке частных домов в 2021 году.

• Принципы проектирования детской комнаты.

• Как создать безопасный и экологичный интерьер, если заказчик — аллергик?

• Инженерная грамотность дизайнера.

• Дизайн вне времени — это дизайн без дизайна… и многие другие…

На стендах компаний-участниц будет представлена следующая продукция:

• Эксклюзивная мебель

• Интерьерный свет

• Предметы декора

• Интерьерный текстиль

• Декоративные отделочные материалы

• Авторский интерьерный декор

• Авторская живопись

Одновременно с Design & Decor St.Petersburg 13–15 апреля в КВЦ «Экспофорум» пройдут выставки «ИнтерСтройЭкспо» и Engineerica, что обеспечит дополнительную возможность установления профессиональных контактов со специалистами строительных и инжиниринговых компаний, производителями отделочных материалов и технологических решений для жилых и общественных объектов.

Организатор выставок, компания MVK, офис в Санкт-Петербурге, имеет QR-код со знаком Safe Travels SPb, подтверждающий безопасность проведения мероприятий и соблюдение условий Роспотребнадзора, а также располагает всеми необходимыми сервисами и ресурсами для обеспечения безопасного нахождения на территории выставок. Главное — это бесконтактное измерение температуры, допуск на мероприятия только в масках и перчатках, соблюдение социальной дистанции 1,5 метра. Для безопасного передвижения по территории выставок разработана специальная схема маршрутизации. На протяжении многих лет на всех выставках компании MVK посетители проходят бесконтактную онлайн-регистрацию.

Используйте промокод kommers для получения бесплатного билета на мероприятия Design & Decor St. Petersburg https://www.designdecor-expo.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?&promo=kommers

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.

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