Ямы на дорогах Ростова планируют ликвидировать к 1 мая

В Ростове-на-Дону дорожные службы устранят ямы на дорогах до 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что дорожное покрытие в городе разрушается из-за перепадов температур. «Проблемы с разрушением дорожного покрытия в Ростове существуют. И обусловлены они погодными условиями. Самое страшное для покрытия — переходы через 0°C, когда температура днем плюсовая, а ночью — минус»,— сказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

В сообщении говорится, что объем ямочного ремонта в этом году составил 21 тыс. кв. м, тогда как в 2020 году он составлял 15 тыс. кв. м.

Наталья Шинкарева