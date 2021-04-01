«У маленьких пациентов времени на ожидание нет»

Председатель законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш во время выступления в Совете Федерации обратился к сенаторам с предложением поддержать закрепление в федеральном законодательстве единых для всех регионов правил изменения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения. По словам спикера регионального парламента, такая норма позволит избежать случаев, когда решения о переносе границ таких ООПТ, принимаемые регионами самостоятельно, оспариваются в суде. У южноуральских властей из-за претензий экоактивистов возникли проблемы со строительством детского хирургического корпуса в городском бору.



Спикер заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш, выступая перед сенаторами в рамках дней региона в Совете Федерации, попросил их поддержать принятие единых для всех регионов стандартов изменения границ особо охраняемых природных территорий регионального значения.

«Мы сейчас сами принимаем такие законы, меняем границы, но эти решения стали оспариваться в судах, что имеет серьезные последствия,— заявил господин Мякуш.— В Челябинской области давно назрела острая необходимость в строительстве детского центра хирургии и онкогематологии. Наиболее оптимально и эффективно его можно было бы разместить на территории существующей детской больницы, а она как раз находится на территории памятника природы “Челябинский городской бор”. В соответствии с региональным законодательством мы изменили границы бора, но судом это решение отменено по причине отсутствия заключения Минприроды России, которое, кстати, раньше не требовалось. В итоге строительство больницы заморожено, а у сотни маленьких пациентов времени на ожидание нет».

Нормативно-правовой акт об изменении границ городского бора заксобрание Челябинской области приняло в конце декабря 2019 года. Из границ памятника природы исключили участок площадью 4,2 га под строительство нового хирургического корпуса детской больницы стоимостью около 4,5 млрд руб. При этом общую площадь бора увеличили на 54 га за счет присоединения поймы реки Миасс и урочища Монахи. Среди горожан нашлись те, кто был против изменения границ и вырубки реликтовых сосен для строительства медучреждения, поскольку, по их мнению, власти не представили никаких конкретных обоснований выбора именно этого участка.

В феврале 2020 года эколог, член партии «Яблоко» Андрей Талевлин и юрист Владимир Казанцев обратились в Челябинский областной суд с иском об отмене постановления законодательного собрания. В мае суд признал изменение границ бора законным. В сентябре истцам удалось обжаловать решение первой инстанции во Втором апелляционном суде — постановление регионального парламента о корректировке границ ООПТ было полностью отменено, хотя заявители просили отменить нормативно-правовой акт только в части изъятия 4,2 га под больницу.

В заксобрании тогда заявили, что будут оспаривать решение апелляции в вышестоящих инстанциях. Аналогичную позицию обозначили и в правительстве Челябинской области. «Я думаю, надо прислушаться к мнению большинства жителей области, которые за то, чтобы воспользоваться возможностью для развития детского здравоохранения. Второго такого шанса не будет. Если мы его сейчас упустим, потеряем темпы развития, которые мы получили благодаря тому, что детская областная больница признана одной из лучших в стране»,— сказала вице-губернатор Ирина Гехт.

Неделю назад председатель челябинского «Яблока» Ярослав Щербаков подал к законодательному собранию региона новый иск. Он потребовал вернуть границы челябинского городского бора и его охранные зоны к значениям 2011 года, объяснив это тем, что десять лет назад территория сильно уменьшилась. «Площадь зоны охраны памятника природы с легкой руки областных депутатов в 2011 году сократилась с 233,48 га почти на 95% — до 14,79 га. Сужение границ было сделано без каких-либо экологических экспертиз, мнение горожан также никого не интересовало»,— прокомментировал подачу иска господин Щербаков.

В феврале челябинский минстрой подвел итоги конкурса на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы. Победителем аукциона стало ООО «ЕСК-Проект», связанное с семьей экс-депутата Госдумы Сергея Вайнштейна. На строительные работы по объекту на время судебных тяжб действует запрет.

Артур Якушко