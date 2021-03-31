В Ростове центр ухода за нуждающимися оштрафовали за работу без лицензии

Советский районный суд Ростова-на-Дону назначил автономной некоммерческой организации «Центр ухода за нуждающимися «Надежда» штраф в размере 85 тыс. руб. за осуществление деятельности без лицензии (ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба управления Росздравнадзора Ростовской области.

Во время прокурорской проверки было выявлено, что на протяжении нескольких лет сотрудник организации оказывал доврачебную помощь подопечным центра, однако права на это он не имел.

По данным сервиса kartoteka.ru, АНО «Центр ухода за нуждающимися «Надежда» был учрежден в 2017 году в Ростове. Основной вид деятельности организации — предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания. Директором АНО является Виктория Мадорская.

Наталья Шинкарева