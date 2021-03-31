Pew Research: европейцы и американцы хотят перемен в политической системе

Американский исследовательский центр Pew Research представил результаты опроса жителей США и некоторых стран Западной Европы, посвященного их отношению к правительствам, политической системе, демократии и т. п. Опрос был проведен в ноябре—декабре среди 4100 совершеннолетних граждан США, Франции, Германии и Великобритании. Основным выводом исследования стало то, что вне зависимости от степени удовлетворенности своим правительством многие опрошенные говорят, что видят необходимость в реформировании политических систем своих стран.

На вопрос «Нуждается ли политическая система вашей страны в реформировании?» 47% опрошенных французов ответили, что «нуждается в крупных изменениях», а еще 23% — «нуждается в полной реформе». 25% французов заявили о необходимости в небольших изменениях, а 6% не видят необходимости в изменениях совсем. В США 65% опрошенных считают, что их политическая система нуждается либо в крупных изменениях, либо в полной реформе. В Великобритании таких 47%, а тех, кто хочет незначительных изменений,— 38%. В Германии большинство — 49% — хотят незначительных изменений, 35% — крупных изменений, а полной реформы — 4%.

На вопрос «Считаете ли вы большинство политиков коррумпированными?» утвердительно ответили 67% опрошенных американцев, 46% французов, 45% британцев и 29% немцев. При этом по сравнению с 2017 годом уровень доверия к правительству вырос во всех странах, где проводилось исследование. Больше всего во Франции (с 20% до 55%) и Германии (с 69% до 80%). Незначительно выросло доверие в Великобритании (с 49% до 55%) и США (с 51% до 54%). При этом лишь 45% опрошенных американцев выразили удовлетворение тем, как работает демократия в их стране. Во Франции степень удовлетворенности демократией среди опрошенных составила 55%, в Великобритании — 60%, а в Германии — 80%.

Весьма позитивно опрошенные во всех странах относятся к идеям так называемой прямой демократии. 79% американцев выступили (36% считают это важным, 43% — очень важным) за создание гражданских собраний, где люди могли бы обсуждать законопроекты и давать по ним рекомендации. Во Франции такие меры поддержали 77% опрошенных, в Германии — 76%, в Великобритании — 74%. Большинство опрошенных также поддерживают проведение референдумов по наиболее важным вопросам или законам в своих странах. В США таких 73%, из них считают проведение референдумов важным 31%, а 42% — очень важным. Во Франции за референдумы выступили 70% опрошенных, во Франции — 68%, в Великобритании — 63%.

Евгений Хвостик