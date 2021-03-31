Нуриевский пройдет в Казани с 13 мая по 2 июня

В этом году Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева состоится в Казани с 13 мая по 2 июня. Об этом сообщают организаторы. Спектакли будут проходить на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Отмечается, что билеты начнут продавать 1 апреля с 10:00. Стоимость составит от 500 до 4 тыс. руб.

В рамках фестиваля запланированы показы восьми спектаклей и двух гала-концертов. Последние пройдут 1 и 2 июня с участием звезд балетной сцены.

"Ъ-Казань"