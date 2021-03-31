Более 3 млн россиян работают удаленно

Более 3 млн россиян работают сейчас удаленно, сообщил глава Минтруда Антон Котяков во время церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

«Принят закон о дистанционной работе, свыше 3 млн наших работников сейчас работают дистанционно, и в рамках дальнейшее работы трехсторонней комиссии мы продолжим мониторинг правоприменительной практики»,— сказал господин Котяков.

По словам министра, сейчас есть существенные подвижки в регламентировании новых форм занятости. В частности, к концу года будет запущен в полном объеме электронный документооборот. «Эксперимент по кадровому документообороту завершится 15 ноября 2021 года. За этот период мы совместно с нашими партнерами подготовим необходимые изменения в Трудовой кодекс, а также подготовим технологическую платформу для дальнейшей реализации. И планируем, что уже к концу этого года сможем вводить полномасштабно электронный документооборот»,— сказал он.

Напомним, закон об удаленной работе Госдума приняла в ноябре. Он вводит три основных понятия: дистанционная (удаленная), временная дистанционная и комбинированная дистанционная работа. Во время чрезвычайных ситуаций работодатель сможет переводить сотрудников на «удаленку» без уведомления, но в остальных случаях потребуется их согласие.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Удаленная занятость стала ближе».