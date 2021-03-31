Правительство планирует в 2022 году увеличить МРОТ на 4,7%

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах увеличить минимальный размер оплаты труда в России (МРОТ) на 4,7% в 2022 году и на 5,8% — в 2023 году. В 2021 году МРОТ составляет 12 792 руб.

«Предусмотрели в бюджете на 2022 и 2023 годы увеличение МРОТ на 4,7% и 5,8%. Это пока предварительные цифры, будут зависеть от того, как будет складываться ситуация в экономике»,— сказала госпожа Голикова на церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021–2023 годы (цитата по ТАСС).

Напомним, с 1 января в России изменились методики расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Теперь их значения зависят не от стоимости потребительской корзины, а от медианных дохода и зарплаты. Впервые минимальный размер оплаты труда стал выше прожиточного минимума.

Ранее “Ъ” сообщал, что российские работодатели смогут получить субсидию в размере МРОТ за трудоустройство людей, потерявших работу во время пандемии. Такую федеральную программу планирует запустить Минтруд. Это должно помочь трудоустроить не менее 200 тыс. человек.

Подробности — в материале “Ъ” «Всякий найм должен быть оплачен».