Находившиеся из-за возраста на самоизоляции сотрудники ПГНИУ выходят на работу

С завтрашнего дня сотрудники Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), возраст которых превышал 65 лет, возвращаются к обычному режиму работы. Режим самоизоляции для них, как и для всех жителей края этой возрастной категории, отменяется с 1 апреля.

«С 1 апреля 2021 года работникам в возрасте старше 65 лет продолжить работу в обычном режиме в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка ПГНИУ, трудовыми договорами, с соблюдением правил гигиены, мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»,— сообщается в приказе, подписанном и. о. врио ректора ПГНИУ Сергея Макарова. Документ опубликован на сайте вуза.

Как ранее сообщал “Ъ-Прикамье”, ПГНИУ полностью вернет очное обучение для студентов после майских праздников. С 11 мая занятия в аудиториях возобновят учащиеся бакалавриата второго и третьего курсов, специалитета второго, третьего, четвертого курсов.

ПГНИУ начал ослаблять карантинные меры в начале февраля. С 8 февраля к очным занятиям вернулись студенты 1-го и 4-го курсов бакалавриата, 1-го и 5-го курсов специалитета, все студенты магистратуры и учащиеся выпускного курса колледжа профессионального образования.