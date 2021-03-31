В Минске будут судить 12 человек за организацию студенческих протестов

Генпрокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении 12 человек, обвиняющихся в организации «групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Речь идет о студенческих протестах, проходивших в Минске с августа по ноябрь 2020 года.

В числе обвиняемых — молодые люди 1996–2001 года рождения, в том числе студенты, а также бывшая ассистентка кафедры одного из вузов 1979 года рождения. Ее генпрокуратура называет «Ф.», какие-либо другие имена и данные не приводятся. Как утверждается в пресс-релизе ведомства, в ряде случаев Ф. координировала действия участников протестов, уведомляла их о местонахождении сотрудников органов внутренних дел. Целью обвиняемой было «собрать больше людей и идти срывать занятия». Она также участвовала в видеоконференциях с представителями стачкома от вузов, обсуждая организацию протестов и их формат.

По данным генпрокуратуры, все обвиняемые разработали план, который предполагал:

привлечение представителей отдельных соцгрупп (студентов и преподавателей вузов) к участию в противоправных действиях;

информационное обеспечение протестов (их широкое освещение «в выгодном для себя свете с целью влияния на массовое сознание»);

организацию мероприятий, которые «вели к выработке у их участников психологических установок на противоправную модель поведения» и «помогали формировать протестную активность».

Генпрокуратура квалифицировала обвинение по ч. 2 ст. 17 и ч. 1 ст. 342 УК Белоруссии (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору; подготовка лиц для участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок), все задержанные остаются под стражей.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, победителем которых ЦИК объявил Александра Лукашенко, набравшего 80,08% голосов. После этого в стране вспыхнули массовые протесты. Господин Лукашенко говорил, что студентов и преподавателей, которые участвуют в несанкционированных протестах, нужно отчислить из вузов.

О ситуации в Белоруссии читайте в материале “Ъ” «Белорусские протесты не взошли к весне».