Новый Генплан Петербурга в случае принятия разрешит застройку рубежных полей города

В текущей версии закона о Генплане Петербурга, отправленной на согласование в Минэкономразвития, отсутствует положение о сохранении рубежных полей между сплошь застроенными частями города. Если Генплан примут в таком виде, природные участки между Петербургом и пригородами рискуют целиком уйти под застройку.

Об этом рассказал «Деловой Петербург». Как сообщил изданию руководитель экспертной группы парламентской комиссии по городскому хозяйству Александр Карпов, норму о сохранении рубежных полей убрали из итоговой редакции из стремления конкретизировать новый Генплан. Господин Карпов подчеркнул, что документ формально является поправками к действующему Генплану, поэтому правительство Петербурга будет вынуждено обосновывать исключение положения о рубежных полях на общественных слушаниях.

Отмечается, что некоторые рубежные поля Петербурга уже частично застроены, в частности, на Юго-Западе города.

Ранее Законодательное Собрание Петербурга изменило порядок внесения поправок в городской Генплан.