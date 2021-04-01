Российский баскетбол лишился половины

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в третьем матче четвертьфинальной серии play-off Кубка Европы со счетом 82:78. Теперь казанцам предстоит противостояние с лучшей командой нынешнего розыгрыша — «Болоньей», пока еще не знавшей поражений.

УНИКС и «Локомотив-Кубань» в этом сезоне идут ноздря в ноздрю. Не только в Кубке Европы, но и в чемпионате Единой лиги ВТБ. В последней команды занимают третье и четвертое места соответственно, и им еще предстоит решающий раунд выяснения отношений в последнем туре. Ну а в Кубке Европы казанцы и краснодарцы дошли до точки, когда остаться должен только один. И тут надо отметить, что третьи матчи в play-off турнира (с сезона-2016/17, в котором начал действовать нынешний формат) случаются не так уж и часто. Их было всего десять. При этом в семи случаях победу одерживали хозяева площадки. Это был вполне повод оценивать шансы УНИКСа как преимущественные.

Однако и в пользу «Локомотива-Кубани» свидетельствовали несколько факторов. Во-первых, краснодарцы в нынешнем розыгрыше уже трижды (два раза на стадии тoп-16 и один раз в четвертьфинальном противостоянии с УНИКСом) показывали, что раскрывают свой потенциал, именно когда отступать некуда. Во-вторых, «Локомотив-Кубань» представлялся чуть более вариативным. Если команда Димитриса Прифтиса в этой серии сделала ставку на атаки с дистанции, то подопечные Евгения Пашутина придумывали и что-то кроме трехочковых. Для справки: в первом матче серии УНИКС 19 раз попал с дистанции (рекорд play-off Кубка Европы). В общей сложности за две игры серии казанцы выбросили 67 трехочковых против 29 у «Локомотива». Тем не менее счет в серии был 1:1. Как заметил перед решающим матчем лидер краснодарцев Найджел Уильямс-Госс, секрет был в том, что его команда в ответном матче аккуратнее сыграла на оборонительном периметре.

Да, десять раз с дистанции УНИКС все равно попал, но это не компенсировало недостатки в других аспектах игры.

Наверняка Димитрис Прифтис пытался на решающий матч так скорректировать игру своей команды, чтобы все-таки вывести соперника из зоны комфорта. Но было похоже, что игроки УНИКСа не до конца поняли, чего от них хотел тренер. В составе казанцев много хороших исполнителей, но ни Исая Кэнон, ни Окаро Уайт, ни Джордан Морган, ни Джамар Смит минут 15 не показывали и половины того, на что способны. Каждая атака давалась хозяевам с большим трудом, а гости, нагружая то Миндаугаса Кузминскаса, то Уилла Каммингса, то Мантаса Калниетиса (он помимо прочего успешно действовал на подборах), сумели убежать на расстояние в десять очков. Прифтис негодовал, но помогало это мало. И тогда греческий специалист переключил команду в режим жесткого прессинга, направленный в основном на то, чтобы закрыть Кузминскаса. И «Локомотив-Кубань» вдруг встал. От отрыва гостей вскоре ничего не осталось. А на большой перерыв после точного броска Смита краснодарцы ушли уже с дефицитом в четыре очка и походили на боксера, которого от нокаута спас гонг.

Впрочем, передышка нужна была не только гостям, но и хозяевам.

Прессинг по всей площадке — режим чрезвычайно энергозатратный. И был риск, что казанцы просто сожгут все топливо еще до финиша.

И даже был момент, когда казалось, что еще немного и от запала УНИКСа ничего не останется. Нет, «Локомотив» не придумал что-то особенное. Его разладившаяся игра никак не хотела собираться обратно. Во многом потому, что Уильямс-Госс, дирижер атак краснодарцев, так и не сумел поймать ритм. Но гости все же терпели и смогли вернуться в игру, получавшуюся именно такой, какой она должна быть в матчах навылет. Было бы даже обидно, если бы противостояние равных, в общем, соперников обошлось без валидольной концовки. Она и случилась. И в решающий момент УНИКС, после того как Морган буквально продавил важнейший бросок, дав своей команде четырехочковый перевес, оказался на полшага впереди. Краснодарцы пытались еще что-то придумать, но тщетно.

УНИКС победил — 82:78 — и теперь в полуфинале встретится с сильнейшей пока командой Кубка Европы — ведомой Милошем Теодосичем «Болоньей», которая в этом сезоне еще не проигрывала.

Александр Петров